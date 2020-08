Los botines ‘track’ de Hailey Baldwin es el próximo éxito viral de las amantes del calzado cómodo

Si hay una combinación todoterreno que se corone como la triunfadora del entretiempo año tras año es la de shorts + botines, y desde luego, si hay alguien que sabe sacarle el máximo partido a este dúo esa es Hailey Baldwin, quien ya ha demostrado en multitud de ocasiones que este tándem es una apuesta comodín ante la clásica duda del '¿qué me pongo?'. A veces conjuntado con sudaderas o sobrecamisas de su marido, Justin Bieber, y otras con cropped tops y americanas oversized. No importa la situación estilística a la que se enfrente la modelo, ya que es experta en convertir un look en un lookazo con prendas de estética minimalista, sin necesidad de echar mano de accesorios extravagantes ni llamativos. ¿Quieres pruebas evidentes? Pues toma nota de su última apuesta.

Aprovechando una de sus salidas matutinas por Los Ángeles, Hailey vio en esta ocasión el momento perfecto para hacer gala de su buen gusto a la hora de vestir. ¿Cómo? Combinando una blazer de punto fino en color gris de Magda Butrym y un crop top tipo bandeau de tirantes finos de Jacquemus con unos pantalones cortos deshilachados de Alexander Wang y la pieza clave del look: las botas modelo beatle de piel exclusivas de Bottega Veneta. Claro que, después de haber sido testigos de la repercusión que las sandalias acolchadas de la firma italiana tuvieron esta temporada en los estilismos de las expertas en moda, no es de extrañar que de cara al otoño e invierno, el diseño combat boots de la modelo se convierta también en viral. Lo mejor es que no hace falta esperar a la bajada de las temperaturas para apostar por ellas, ya que si seguimos el ejemplo de la maniquí, podemos estrenarlas ya, siempre y cuando las conjuntemos con unos vaqueros cortos.

Después de ver el look de Hailey y siendo conscientes de que la pasada temporada las combat boots se colaron de lleno en los estilismos de las que más saben, todo parece indicar que la estética militar volverá a ser protagonista este otoño. Siguiendo la estética army, este calzado convence a las expertas por varias razones: es versátil, práctico, cómodo y adaptable a múltiples dress code. Así que, si tu también eres una fiel seguidora de esta tendencia, estás de suerte, porque podrás lucirla en looks de oficina si las conjuntas con unos pantalones de pinzas, con vestidos mini o midi y, por supuesto, para una perfecta apuesta urban, con unos tipo cargo.