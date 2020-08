Vaqueros 'butter yellow', la alternativa a los pantalones de siempre que además potencia el bronceado

Bautizado como butter yellow (que podríamos traducir como amarillo mantequilla), la versión pastel del color más brillante del armario ha sido, es y será en los próximos meses una de las tonalidades más presentes en el vestidor de las que más saben de moda. Lo hemos visto, sobre todo, en accesorios como bolsos y sandalias, pero de cara al entretiempo promete actualizar la prenda más versátil: los vaqueros. Y es que, la colormanía denim viene pisando fuerte desde hace tiempo pero parece que por fin da el paso de microtendencia a hit de estilo. Si ya estás inmersa en las tendencias de entretiempo, estarás al tanto de que este año los jeans de líneas holgadas (entre los que se encuentran los modelos de tiro bajo) se imponen sobre las propuestas más entalladas y relegan a los skinny a un muy discreto segundo plano. Dentro de estas creaciones de líneas relajadas, los modelos de colores pueden ser una alternativa a tener en cuenta para actualizar la mezcla habitual de vaqueros y camisa. ¿Te atreves con la tendencia?

Buceando en el universo digital, encontramos a la influencer María Valdés, una de las prescriptoras que ha dado el visto buena a la prenda que más potencia el bronceado. En su caso, ha elegido un modelo de Mango (a la venta por 12,99€ en la tienda online) en color amarillo pastel con una silueta muy favorecedora sobre todo para las chicas bajitas: tiro alto y bajo cropped que alarga de manera visual la longitud de las piernas. Llevando la tendencia a su máximo nivel, se ha decantado por un total look, rematado con una de las sandalias más populares del verano de 2020: un diseño tipo flip flop con tacón bajo. También en las redes sociales nos topamos con el estilismo de la modelo Maya Bosman. La experta defiende a la perfección la mezcla amarillo sobre amarillo pero, a diferencia del conjunto de María Valdés, esta alternativa mira hacia los meses de entretiempo. Con una chaqueta con detalles de pelo en cuello y puños (otro de los éxitos que más veremos en la temporada que se acerca), la maniquí abraza los vaqueros de colores con un diseño amarillo de corte recto con cierre de botones, de la firma británica House of Sunny.

Además del favorecedor butter yellow, la pasarela defiende otras tonalidades para dar un respiro al clásico azul vaquero. En el desfile de Isabel Marant para esta temporada, la creativa francesa presentó un estilismo monocolor naranja integrado por dos piezas denim: una blusa con mangas farol y unos vaqueros low fit y bajo doblado que la modelo lució con unas sandalias de cintas, dando lugar a un conjunto estival atípico pero muy cómodo. Más llamativa es la propuesta de Balmain. La casa francesa capitaneada por Olivier Rousteing ha incluido en su colección de verano tres vaqueros de colores explosivos: amarillo brillante (más llamativo que la versión pastel), azul klein y rosa chicle.

No solo el mundo del lujo ha contribuido al éxito de la tendencia, muchas marcas asequibles no han dudado en incluir entre sus novedades de verano, y también de cara al otoño, vaqueros de colores. Junto con los populares diseños amarillos, no faltan otras opciones también fáciles de combinar, como los jeans verde agua o rosa pastel que puedes encontrar en Zara. A la hora de combinarlos, la opción segura es aliarte con los básicos de siempre: camisas masculinas, camisetas básicas, tops de punto... De esta manera evitarás caer en excesos al tiempo que te alejas de las apuestas habituales.