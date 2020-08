La blusa de Zara de Tamara Falcó es la alternativa a la camisa blanca para llevar con vaqueros o faldas

Aunque el verano esté llegando a su fin y con él las vacaciones, Tamara Falcó no pierde ocasión de compartir con sus seguidores alguna de las fotos que se ha tomado durante su tour por España. Vejer de la Frontera (Cádiz) ha sido su última parada, un lugar en el que la diseñadora no solo ha aprovechado para disfrutar de la puesta de sol veraniega, sino también para enseñarnos su útlima adquisición estilística. Y no, no hablamos de los múltiples vestidazos con los que la presentadora nos ha sorprendido estas últimas semanas (perfectos para cualquier dress code estival), esta vez el protagonismo se lo ha llevado un top con pinceladas románticas. ¿La firma que está detrás del diseño? La nueva marca asequible favorita de la madrileña, ¡Zara!

- Todos los vestidos con truco que ha llevado Tamara Falcó en sus vacaciones

Y lo decimos con firmeza y fundamento, ya que, desde que las altas temperaturas se instalaron en nuestro país, han sido varias las ocasiones en las que Tamara ha apostado por los diseños de la marca de Inditex. Aunque la mayoría de veces han sido vestidos o total looks los diseños por los que se ha decidido, todo parece indicar que el cropped top ya forma parte de sus hits de temporada. Fiel a su estilo clásico, siguiendo siempre las tendencias más actuales y apostando por piezas de lo más favorecedoras, la diseñadora se ha decantado por un modelo de escote pico (muy favorecedor a todo tipo de pechos), color lila (la tonalidad que más potencia el bronceado), manga abullonada (afina la zona del brazo) y detalle de encaje, cuyo precio actual es de 29,90 euros.

De esta manera, estamos ante una prenda atemporal ideal para elevar cualquier apuesta del día a día, que no solo sirve para lucirla durante el verano, sino que también es perfecta para el entretiempo. La clave está en con qué piezas, complementos y accesorios combinarla. Por ejemplo, si queremos un look más casual y desenfadado, podemos optar por conjuntarla con unos clásicos jeans (cortos o largos) tal y como propone Zara y, para cuando llegue el otoño, añadir una chaqueta de punto. Si por el contrario, queremos una apuesta más formal, siempre podremos optar por una falda midi satinada en tonalidades pastel, unos pantalones palazzo o unas bermudas working, pudiendo incluir una americana siempre y cuando las temperaturas nos lo permitan. Lo que está claro es que Tamara es toda una experta en arreglar un estilismo en cuestión de minutos, y es que la diseñadora se está convirtiendo casi sin pretenderlo en uno de nuestros referentes de estilo favoritos.

Haz click para ver el documental de Tamara Falcó, un repaso de su vida a través de las portadas de ¡HOLA! en la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!