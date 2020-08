Victoria Beckham lleva así los maxivestidos anchos para que estilicen al máximo el cuerpo

Soñar con los estilismos de alfombra roja de nuestras celebrities preferidas siempre es un buen plan pero, si además de soñar podemos poner en práctica los trucos de estilo que comparten a golpe de look, todavía mejor. Y esto se puede conseguir, sobre todo, observando sus estilismos de día a día, los looks de calle más informales y los conjuntos que desvelan en las redes sociales. La diseñadora Victoria Beckham, un icono de estilo para muchas mujeres, suele compartir sus apuestas en materia de moda con su legión de seguidores. Y rara es la vez que no se puede extraer de sus conjuntos una lección de estilosa valiosa y fácil de poner en práctica. En su última imagen, la británica ha demostrado que los maxivestidos fluidos pueden formar parte también del vestidor otoñal y lo ha hecho con una de sus creaciones "favoritas" de la colección para este Otoño/invierno, tal y como ella misma ha definido al vestido con el que aperece en su perfil de Instagram.

La colección otoñal que Victoria presenta para este año se define por su marcado acento bohemio. Si bien este estilo no caracteriza el vestuario de la creativa, más próxima a las mezclas en clave working, en sus últimas propuestas no faltan las siluetas holgadas de aire boho, los estampados florales, las camisas con cuello pico y estética setentera... El vestido que ya ha estrenado, al que se refiere como uno de sus "favoritos", actualiza el estampado de flores de los meses de calor y lo traslada a la nueva estación. ¿Cómo? Con tonalidades más frías, como el azul o el verde y cambiando las maxiflores estivales (como las ubicuas margaritas) por un dibujo mucho más discreto que ha bautizado como estampado "micro floral".

- Lee también: No imaginas la última prenda que Victoria Beckham ha incluido en su armario veraniego

Lo interesante del conjunto, además de este estampado de flores renovado, es el cinturón con el que completa la mezcla. Un diseño de piel en color marrón que ayuda a romper con la silueta holgada de la prenda. Este accesorio, con hebillas doradas, potencia la apariencia bohemia de la propuesta y resulta perfecto para destacar el talle de manera sutil y estilizar la figura a pesar de las líneas amplias. Si creías que los maxivestidos amplios no encajaban con tu estilo o si te apetece apostar por una creación similar pero buscas un término medio entre los vestidos oversize y los modelos más entallados, este truco de estilo puede resolver muchas dudas en materia de moda.