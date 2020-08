'Shorts' y botines: Hailey Baldwin transforma el look imposible en el más elegante

Hailey Baldwin, al igual que Kendall Jenner, Emily Ratajkowski o las hermanas Hadid (Gigi y Bella), es una de esas mujeres que, además de impartir lecciones de estilo cada vez que protagonizan una campaña de moda, también lo hace siempre que pone un pie en el asfalto. La prueba la tenemos en que sabríamos a la perfección qué prendas, accesorios y complementos llevarían cada una antes de analizar sus look. En el caso de la mujer de Justin Bieber, la estética retro, el estilo desenfadado y los diseños de corte oversized son sus sellos de identidad. Tres factores estilísticos que hemos vuelto a ver plasmados en su último look, con el que nos ha demostrado que no hay apuesta que una blazer y unos botines no puedan elevar.

Es un hecho. No hay nadie que controle mejor los looks de entretiempo que Hailey, y en esta ocasión ha logrado un balance perfecto entre las prendas de verano y las de otoño. Con una de sus piezas favoritas como protagonista del look, la blazer oversized -en esta ocasión, un diseño de Jacquemus-, un cropped top de Jacquemus, unos shorts vaqueros de Levi's, unos botines crudos de caña alta y tacón ancho de By Far, y un bolso tipo baguette de Prada, la modelo ha conseguido transformar un look de básicos en una apuesta impecable. Y es que, aunque los aliados infalible de los pantalones vaqueros sean por excelencia las zapatillas de deporte o las sandalias, lo cierto es que combinarlos con botines, consigue un estilo más original. Aunque la clave para lograr un estilismo elegante no es otra que la americana fluida.

Desde la oficina -si puedes permitirte un código informal- hasta una cena con amigas, son infinitas las ocasiones estilísticas en las que apostar por un lookazo como el de la modelo sea un acierto seguro, ya que la versatilidad es la característica principal de todas las prendas. Y es que Hailey es experta en desvelar trucos efectivos con los que actualizar y sumar dosis de sofisticación al look más básico, recurriendo la mayoría de las veces a su prenda fetiche: las blazers para triunfar en un look urbano. Además, el hecho de decantarse -la gran mayoría de las veces- por diseños de corte oversized, hace que el look sea mucho más elegante. Por último, los botines de tacón, no solo dan un toque especial, sino que también producen el 'efecto piernas infinitas'. ¿Creías que los vaqueros cortos solo eran para la playa? Dales una vida eterna con los trucos de Hailey.