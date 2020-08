¿Cansada de los looks de siempre? 10 nuevas combinaciones de colores y estampados para renovar tu estilo

Muchas veces, por falta de tiempo e inspiración, nos limitamos a apostar por esas mezclas que sabemos que siempre funcionan. Opciones fáciles de llevar pero que restan personalidad a nuestro look y pueden dar lugar a conjuntos poco novedosos. Si te apetece sorprender y renovar tus estilismos del día a día sin abrazar tendencias excesivas ni pasarte de tu presupuesto para ropa, te proponemos atreverte con las nuevas combinaciones de colores y estampados que dominan el Street Style. En el último vídeo de FASHION encontrarás opciones para todos los estilos. Desde las mezclas extravagantes que unen cuadros y flores en un mismo vestuario hasta opciones más sutiles aptas para chicas sencillas, por ejemplo añadiendo pinceladas de color a través de los accesorios. No te pierdas el vídeo de la semana y actualiza tus looks con un solo gesto.

