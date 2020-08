Así es el top de Emily Ratajkowski con el que no echarás de menos el bikini

Si hay algo que se le da bien a Emily Ratajkowski -además de impartir lecciones de estilo cada vez que pisa la calle- es sacar el máximo partido a sus vertiginosas curvas. Solo hace falta echar un vistazo a sus perfiles sociales o a la firma de ropa que tiene para darnos cuenta del tipo de prendas que definen a la perfección el estilo, carácter y personalidad de la modelo. Y es que si pudiésemos sumergirnos en su amplio vestidor, estamos seguras de que encontraríamos multitud de diseños cut out, blazers de todos los tamaños, vestidos ajustados, chándals de diversos estampados, zapatillas de deporte, pantalones de cintura alta y baja y cropped tops de lo más escotados. Pero como la maniquí es experta en sorprendernos con cada estilismo que luce (y eso que llevamos analizando sus looks desde tiempos inmemoriales), su próxima colección de Inamorata no iba a ser menos.

Con una pose de lo más sensual, Emily ha presentado a sus millones de seguidores el top con el que no echaremos de menos del bikini cuando las temperaturas más calurosas del año nos abandonen. ¿Por qué? Porque sucede algo parecido al bañador que Aitana y Lola Índigo han convertido en body: que es multifuncional. Su diseño corto, de tirantes gruesos, tipo pañuelo y estampado de colores vibrantes (rojo y verde menta) bien podría pertenecer a un conjunto de baño, pero la realidad es que la modelo lo ha combinado con unos pantalones vaqueros holgados. ¿El resultado? Un look informal y desenfadado perfecto para el entretiempo si lo combinamos con unas zapatillas y una blazer tipo oversized, pero también para las últimas semanas de verano si sustituimos el vaquero por unos shorts e incluimos unas sandalias planas o unas ugly sandals.

Por ahora, lo único que tenemos claro es que la colección saldrá pronto, tal y como ha anunciado la propia modelo a través de sus perfiles sociales, pero estamos seguras de que el top será una de las piezas estrella de la línea, y es que además de ser un diseño de plena tendencia, su escote cuadrado favorece a todo tipo de escotes y su acabado en pico afina -visualmente- el abdomen. Además, si eres de las que te gusta potenciar la zona del pecho y la clavícula lo mejor es que apuestes por la técnica layering, que consiste en llevar varios colgantes y gargantillas, generalmente finas. Que Emily es un referente de estilo -sobre todo con looks diarios- es un hecho, y no solo porque a ella le sienta bien cualquier cosa, sino por la cantidad de looks versátiles que podemos adaptar a nuestro propio estilo, y este, es una prueba más de ello.