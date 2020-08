La falda 'cubista' de Ana de Armas o la prenda que dará una nueva vida a tus camisetas blancas

Si hay un estilo que defina a la perfección a Ana de Armas es el boho chic. Las pruebas las tenemos en los looks por los que apuesta cada vez que sale con su pareja, Ben Affleck, a caminar por las calles de Los Ángeles. Es el caso del vestido ibicenco de flores bordadas con el que nos conquistó hace unas semanas o del poncho étnico que ha convertido en el aliado infalible de los shorts y las camisetas básica. Pero como la actriz no se cansa nunca de sorprendernos, en su último paseo, esta vez en compañía de los hijos del actor, nos ha dejado otra lección de estilo al apostar por dos de sus básicos preferidos del armario: una camiseta blanca y unas deportivas, aunque esta vez, el pantalón (para nuestra sorpresa) no ha tenido protagonismo alguno en el look.

- Una falda 'midi' para cada tipo de chica: encuentra la nueva prenda comodín de tu armario

Y es que, por raro que parezca (ya que es la prenda que más repite), el armario de Ana no solo vive de vaqueros, algo que ha demostrado al convertir una falda midi de estilo boho con estampado cubista, talle alto y dobladillo con volantes de la firma Ulla Johnson en la protagonista del look. Un diseño que ha combinado, eso sí, con sus piezas fetiche: una camiseta de manga corta, de Vince, y unas zapatillas de deporte a juego, ambas blancas, de estética minimalista, demostrando una vez más que no nos equivocamos al afirmar que la actriz no puede vivir sin ninguno de estos dos básicos. ¿El resultado? Un estilismo cómodo, desenfadado e ideal para las últimas tardes de verano y los primeros días de entretiempo (siempre puede añadir una cazadora vaquera o una chaqueta por si acaso bajan las temperaturas).

Pero no tendría sentido seguir hablando del estilismo sin mencionar la pieza clave de la apuesta: el sombrero de rafia y cinta de tela. Capaz de elevar cualquier look, este accesorio no es solo es perfecto en verano para protegernos del sol, sino también para dar un toque especial a cualquier apuesta que se precie. Si tú también te has enamorado de la falda estampada de Ana, te alegrará saber que combina a la perfección con todo tipo de calzado, y no lo decimos nosotras, sino la actriz, quien en otras ocasiones ha conjuntado este diseño con unas Converse negras de bota o unas bailarinas de Chloé (o en su defecto botas cow boy, alpargatas o sandalias), dejando claro que se adapta a cualquier situación estilística que se proponga. Además, ¡el corte midi es plena tendencia!