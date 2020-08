La compra de la semana, del mes y del año: el vestido satinado y asequible de Lucía Rivera

Aunque las vacaciones de Lucía Rivera han llegado a su fin y su vuelta al trabajo ya es un hecho, la modelo no ha querido dejar de publicar en sus perfiles sociales alguna de las fotografías que se ha tomado durante su estancia en la Costa Brava. Salidas en barco, puestas de sol idílicas, paisajes naturales... No ha faltado ningún detalle en sus días de descanso, ni por supuesto, en sus estilismos. Y es que la maniquí nos ha dejado a su paso multitud de lecciones estilísticas, desde cómo sacar el máximo partido a un pañuelo hasta cómo llevar el punto en verano sin morir de calor en el intento. Sin embargo, con su última instantánea, más que enseñarnos algún truco, ha querido demostrarnos que un vestido lencero es capaz de salvarte de cualquier apuro estilístico.

- Vestidos satinados, la prenda todoterreno que puedes combinar con todos los zapatos del armario

Con la Cala del Pi como fondo paradisiaco, Lucía posaba con un slip dress de corte midi, tirantes finos, escote cuadrado y color perla de la firma H&M (cuyo precio actual es de 49,90 euros). De esta manera, la modelo deja claro que por mucho que esta prenda anteriormente solo tuviese cabida en los armarios de las más clásicas y convencionales, ahora se ha convertido en el objeto de deseo de las expertas de todo el mundo, sin importar el estilo que tenga cada una, ya que es una pieza todoterreno que combina con absolutamente todos los zapatos del armario. Elegancia, sensualidad, frescura y comodidad a partes iguales, ¿qué más se puede pedir? Seguramente eso es lo que ha pensado la maniquí al apostar por este diseño para pasar a disfrutar de un atardecer playero, una apuesta que es probable que conjuntase con unas sandalias pala o unas chanclas flip flop y un capazo.

Y de la apuesta de sol playera pasamos a las veladas nocturnas, la ocasión estilística para la que se diseñaron los vestidos satinados en sus orígenes. Pero como un slip dress no requiere muchos añadidos para deslumbrar por sí mismo, tan solo necesitas unas sandalias de tacón, acolchadas o de espiral, unas alpargatas de cuña o unos stilettos que te estilicen las piernas y un bolso de saco, clutch o mini para elevar al máximo la apuesta. Y si quieres conseguir el 'efecto cintura de avispa', no hay nada mejor que incluir un cinturón que ajuste el diseño a tu figura. Los tejidos de aspecto satinado son la tendencia más romántica y apetecible de la temporada, no sabemos si ha sido por su capacidad de transformar un look en un lookazo sin apenas esfuerzo, o por la comodidad de llevarlos, pero lo cierto es que ya se han coronado como un imprescindible en las noches de verano, pero también como los aliados infalibles de la entrada del otoño.