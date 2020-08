Los vaqueros que necesitas en el armario si mides en torno a 1,60m. los ha llevado Ana de Armas

Solo unos días después de que Ana de Armas revolucionara las redes al compartir una fotografía en compañía de Ben Affleck, la pareja de actores ha sido fotografiada en Los Ángeles. Y, una vez más, han vuelto a confirmar su gusto por los estilismos casual aunque, a diferencia de otras ocasiones, en esta última aparición no se han decantado por vestuarios coordinados. La intérprete ha apostado por la fórmula de estilo con la que más cómoda se siente, a juzgar por la cantidad de veces que se decanta por ella. Protegida con mascarilla y junto a su inseparable perrito Elvis, Ana ha optado por unos vaqueros mom y un top de rayas, siendo lo más novedoso del estilismo el calzado cómodo con el que ha completado la mezcla.

Ni zapatillas ni sandalias. La protagonista de Knives Out, ha dado un respiro a las sneakers, uno de sus calzados preferidos, y ha cambiado estos diseños deportivos por la sofisticación de las bailarinas. Estas creaciones se han renovado esta temporada gracias a los populares modelos con hebilla joya al tobillo, no obstante Ana de Armas ha sucumbido a la sencillez de las bailarinas tradicionales, sin adornos extra. Fiel a su forma de vestir ajena a las tendencias, ha elegido un discreto diseño color nude que hace honor al nombre de este calzado al asemejarse al máximo a las zapatillas de ballet. La estética formal de las bailarinas encaja a la perfección con los vaqueros y ayuda a sumar dosis de sofisticación a la prenda. Los jeans de Ana presentan un corte mom ideal para chicas bajitas (recordemos que la actriz mide en torno a 1,68m y suele apostar por prendas que estilizan el cuerpo), ya que se ciñen ligeramente en la cintura alargando el talle y proporcionan cierto volumen en la pernera gracias a sus líneas relajadas. Un modelo que quizá suene a los seguidores de la actriz ya que lo ha lucido en más ocasiones, como la pasada semana, combinado con una camiseta negra básica y botines.

El toque de color lo encontramos en la camiseta de rayas. Estos diseños multicolor se han dejado ver en la pasada Semana de la Moda de Copenhague en looks de expertas influyentes como la estilista danesa Emili Sindlev o Tine Andrea, así que nos lleva a preguntarnos: ¿estamos frente a una de las tendencias en estampados de la próxima temporada? Un look redondo que no requiere grandes esfuerzos y que guarda una de las ventajas más provechosas: funciona tanto en las últimas semanas del verano como durante el otoño, basta con añadir algunas de las chaquetas que arrasarán los próximos meses para estar perfecta en un minuto.