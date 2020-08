Solo Kendall Jenner podía superar cualquier look playero con este conjunto ¡pintado a mano!

Podríamos definir a Kendall Jenner como la más discreta de las mediáticas hermanas Kardashian-Jenner. Nada nos gustaría más que un tour por el vestidor de la modelo más cotizada de la industria pero la top rara vez comparte imágenes de su hogar. Eso sí, siguiendo de cerca sus looks del día a día es fácil imaginar qué firmas integran el inaccesible armario: de Burberry a Helmut Lang, pasando por Alexander Wang o las piezas vintage de Jean Paul Gaultier con las que ha sido fotografiada en varias ocasiones, queda claro la pasión de Kendall por la moda y las grandes firmas. No obstante, la top también suele decantarse de vez en cuando por sellos más pequeños, muchos de ellos desconocidos para el gran público y que, gracias a la visibilidad que proporciona la modelo al apostar por sus diseños, poco a poco comienzan a ganar notoriedad. En su último look se ha decantado por una de esas firmas independientes con un conjunto playero que supera, por su originalidad, a cualquier otro.

Disfrutando del verano al borde del mar, Kendall ha compartido una imagen en la que vemos a la modelo disfrutando de un atardecer con fuegos artificiales en una playa paradisiaca, un plan sencillo para el clan más extravagante. En la instantánea, la top aparece con un bikini clásico, un sencillo modelo de triángulos con nudo al cuello que favorece al máximo. El diseño presenta un sutil estampado de rayas verticales y, aquí llega lo más especial de la pieza, ¡está totalmente pintado a mano! El bikini se combina con un pantalón de tiro alto y bajo acampanado del mismo print, también elaborado de manera manual. El conjunto pertenece a la firma independiente Knorts, una marca especializada en prendas denim con estética de punto y con sede en Los Ángeles.

La propia firma ha dado a conocer el proceso de confección detrás de las prendas. En un story compartido en el perfil de la marca muestran cómo ha sido pintado a mano con un rotulador especial para textiles. Un diseño único que Kendall añadirá a su ya de por sí codiciado vestidor. Con el mes de septiembre en el horizonte, es cuestión de semanas que la modelo retome de pleno su agenda de compromisos profesionales. La temporada de desfiles que se avecina será muy diferente pero no sería de extrañar que Kendall participara en algunos de los shows más esperados, si bien en las últimas ediciones su presencia sobre la pasarela ha sido anecdótica. Sea como sea, es posible que podamos volver a verla por las calles de Nueva York, ya sea para participar en la Semana de la Moda de esa ciudad, que comenzará el próximo viernes 11 de septiembre, o para acudir a alguno de los eventos celebrados en el marco de la nueva temporada.