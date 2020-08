Historia de un flechazo: Sarah Jessica Parker y los zapatos 'Mary Jane' por los que ha olvidado los 'taconazos'

Tras las seis temporadas de Sexo en Nueva York, una cosa pudimos aprender, los tres grandes amores de Carrie Bradshaw fueron sus amigas, las calles de Nueva York y los zapatos de Manolo Blahnik. Pero no fue ella la única culpable de que soñáramos despiertas con tener unos 'manolos' en el armario, sino que Sarah Jessica Parker también ha influido en ello. Tal es su pasión por estos diseños que hace unos meses, la actriz abrió la primera tienda oficial de su firma, SJP Collection, en el mismo local de Manhattan donde el diseñado tenía su boutique neoyorquina -un lugar de culto para la protagonista de la serie dentro y fuera de la pantalla-. Sin embargo, a juzgar por sus últimos looks, todo parece indicar que hay un nuevo modelo que está ganando terreno en el amplio vestidor de la estadounidense, ¿supondrá esto un antes y un después en su histórica relación con los taconazos?

Hablamos del modelo Mary Jane (pertenecientes a su línea homónima), unos zapatos perfectos para el entretiempo similares a las merceditas con puntera cerrada, tacón bajo y una tira que atraviesa el empeine. Muy fiel a su característico y marcado estilo, suele optar por diseños exclusivos con mucha personalidad, algo que es habitual en Sarah, ya que los zapatos, al igual que los bolsos, siempre han sido la pieza clave de sus estilismos desde tiempo inmemoriales. Y no lo decimos nosotras, sino que sus últimos looks hablan por ella. ¿Lo mejor? Que después de analizarlos hemos llegado a la conclusión de que combinan con todo tipo de prendas, una superventaja con la que no cuentan la gran mayoría de zapatos. Aprovechando que son plena tendencia, la actriz ha encontrado en los vestidos florales boho chic el aliado infalible de sus nuevos mejores amigos. Para ello suele decantarse por diseños con hebillas adornadas con cristales, de colores metalizados y tacón ancho.

Pero no solo de vestidos vive el armario de la actriz, sino que el tándem pantalones vaqueros + camisa es otro de sus preferidos. Un dos piezas básico que, aunque bien podría aceptar cualquier tipo de calzado, Sarah tiene claro que unos Mary Jane es lo único que se necesita para elevar el look. ¿Cómo? Apostando por diseños glitter. De esta manera y después de ver que la estadounidense apuesta por este modelo para sus paseos por la Gran Manzana o para hacer frente a una jornada laboral de lo más ajetreada en su tienda, nos queda claro que su característica principal es la comodidad.

Después de muchos años metida en el papel de adicta a los tacones de Manolo Blahnik, Sarah parece haber vuelto a sus orígenes diseñando estos modelos tan especiales, encontrando en ellos su pieza imprescindible. Por ahora, nosotras solo tenemos una cosa clara: el renacimiento del tacón está al caer y los looks de la actriz son solo una prueba más de ello.