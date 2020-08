La primera pista para reciclar los vestidos de flores en otoño está en el look de Irina Shayk

Irina Shayk es una de esas mujeres que imparte una lección de estilo cada vez que sale a la calle. Y lo decimos con certeza, ya que, después de analizar sus looks desde hace tiempo, la modelo no se cansa de sorprendernos cada vez que aparece de nuevo a pie de calle. Siempre logra conquistarnos con sus estilismos, da igual que vaya a dar un paseo con su pequeña Lea, a casa de su expareja, el actor Bradley Cooper o a un centro de belleza a hacerse la manicura, siendo precisamente en esta última salida cuando hemos corroborado que la modelo es la viva imagen de la elegancia veraniega. Completando la lista de celebrities, modelos y expertas que han caído rendidas ante la supertendencia del momento: los vestidos florales, la maniquí nos ha dejado claro cómo combinarlos para no deshacernos de ellos una vez que el verano termine.

Presumiendo de piernas infinitas y con un rostro de lo más relajado, Irina ha construido una apuesta noventera al combinar el minivestido floral de tirantes finos con una chaqueta de cuero de corte oversized de la firma J BRAND (un diseño de la colección cápsula de Elsa Hosk), unas botas de estética militar de Dr. Martens y unas gafas de sol estilo aviador de Illesteva. De esta manera, la modelo adelanta uno de los lookazos estrella de la próxima temporada. La buena noticia es que el estampado floral por muy primaveral y veraniego que sea, logrará estar presente también durante los meses otoñales. La clave está en combinarlo con prendas de entretiempo para lograr el estilismo perfecto, siendo el 'efecto piel' el mejor aliado durante esos meses.

Pero no hay que esperar a la entrada del otoño para estrenar nuestras chaquetas o botines favoritos y, aunque el cuero es un tejido que por lo general es bastante caluroso, existen muchas otras opciones con las que combinar los vestidos florales. Hablamos de las americanas cropped, bombers fluidas, chalecos denim o sobrecamisas de corte oversized, perfectas para aportar una dosis actual al look. Y si eres una fiel seguidora del Lejano Oeste, unas botas estilo cow boy también pueden ser la mejor de las opciones cuando se trata de conjuntarlas con el jardín floral (palabra Elsa Hosk, María Pombo o Paula Echevarría). Además, si queremos prolongar el bronceado y potenciarlo al máximo no hay nada mejor que apostar por un diseño como el de Irina, en tonalidades blancas y de corte mini.