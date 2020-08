La magia de ser María Pombo, en el nuevo FASHION septiembre

Su nombre está ligado al universo digital pero María Pombo ya es conocida más allá de las fronteras virtuales. La influencer es la protagonista de la portada del número de FASHION septiembre, ya a la venta por solo 1,90 euros, donde la experta en moda nos desvela, no solo las tendencias que dominarán el armario otoñal, sino cómo está siendo su vida a pocos meses de ser madre. Su belleza natural y la espontaneidad que desprende han conquistado a millones de seguidores pero, además de su sencillez, la profesionalidad y el trabajo duro de María son también responsables de su éxito. De moda, proyectos futuros (y presentes) y de su día a día como una de las influencers más respetadas del sector, hablamos con ella en la revista de FASHION septiembre, en la que encontrarás muchas más novedades para disfrutar de las últimas semanas del verano y coger con ganas la nueva temporada.

"A lo largo de los años he aprendido que para tener éxito en la vida, en general (en el amor, la amistad y ya no te quiero contar en el trabajo), es esencial rodearte de gente que te complemente y llene los espacios que te faltan", explica María Pombo en la entrevista que podrás encontrar en FASHION septiembre. Su familia, su marido y su grupo de amigos son las grandes alegrías de la experta en moda que, vestida con algunas de las tendencias más prometedoras del otoño, se reafirma como uno de los iconos de estilo a los que no perder la pista. En el ámbito personal, con pocos días de diferencia supo que estaba embarazada y que padecía esclerosis múltiple, dos noticias que sin duda marcarán su 2020, un año que afronta con esperanza y en el que espera seguir cumpliendo su sueño: "Ser tan feliz como soy ahora", puntualiza.

Además de nuestra protagonista de portada, en el nuevo número contamos con la modelo Paula Corchs, que se ha adentrado en el mundo de la interpretación o con la diseñadora e influencer Gala González, quien nos desvela cómo está siendo pasar estos meses viviendo en Hawái. La siempre estilosa Talita von Fürstenberg también se cuela en las páginas de FASHION septiembre, donde nos explica cómo ha sido lanzar su tercera colección de ropa. En el plano de la belleza, la nueva temporada trae consigo nuevas rutinas de cuidado, algunas de ellas pensadas para evitar que el uso de la mascarilla afecte a tu piel. Todo esto y mucho más en la nueva revista, ¡ya a la venta!

Consigue ya tu revista FASHION septiembre en tu quiosco más cercano. #DileHolaAlQuiosco y llévatela a casa por solo 1,90 euros. Recuerda que también puedes comprar tu ejemplar online para recibirlo en casa, aprovechar las promociones solo para suscriptores y obtener, por ejemplo, 12 números de FASHION por solo 16 euros. ¿A qué esperas? Diviértete, descubre las nuevas tendencias y regálate un momento de tranquilidad y felicidad con FASHION para despedir el verano.