'Shorts' campana, el diseño que conquistará incluso a las chicas que no les gusta enseñar las piernas

Las hermanas Ferragni son como las Kardashian, lo comparten todo. Rituales beauty, viajes en familia, eventos fashion y, cómo no, trucos de estilo (y armario). Si hace unos días las encargadas de protagonizar una conexión estilística fueron Francesca y Chiara con un total look estampado de Zara, ahora Valentina ha entrado en juego. Y es que la italiana más seguida de las redes y su hermana pequeña han demostrado (una vez más) que su perfecta relación también se ve reflejada en los diseños que lucen. ¿El causante? Unos shorts vaqueros que se alejan de cualquier convencionalismo, dejando a un lado los patrones clásicos. Claro que, después de analizar esta prenda al más mínimo detalle, las ganas de introducir tendencias diferentes en nuestro día a día han aumentado. ¿Preparada para enamorarte? ¡Porque pueden ser tuyos por 29,90 euros!

- 'Shorts' vaqueros + camiseta básica: la mezcla que funciona de lunes a domingo

La suerte del hallazgo se la debemos a Valentina, quien hace unos días compartió una foto en sus perfiles sociales que provocó un gran revuelo entre sus más de tres millones de seguidores. Se trata de un pantalón corto de la marca italiana Loving This Dress que poco tiene que ver con el clásico short, ya que, aunque está confeccionado con tejido denim, cuenta con un patrón de lo más novedoso: acabado acampanado (que estiliza las piernas), cintura ajustada (produce 'efecto cintura de avispa') y la mezcla entre la ligereza de una falda y la versatilidad de un vaquero. Una prenda todoterreno por la que la italiana apostó para una jornada playera, combinándola con un crop top de estética deportiva, unas ugly sandals y un maxi capazo.

- 'Shorts' blancos: guía para llevarlos con estilazo en cualquier plan del verano

Pero no nos hemos dado cuenta de que el short estaba disponible en más colores hasta que no se lo hemos visto puesto a Chiara, quien ha seguido el ejemplo de su hermana aunque ha apostado por el color blanco y ha sustituido el top por una camiseta de manga francesa con rayas marineras de la firma Philosophy di Lorenzo Serafini. Un look ideal para cualquier plan veraniego, desde para ir comer a un chiringuito hasta para tomar algo con amigas en la ciudad. Bautizados como "shorts campana" y aunque a simple vista puede parecer una falda, cierto es que al contar con el tejido más versátil, combinan con todo el armario, añadiendo además un toque de lo más personal y proporcionando una alternativa innovadora en nuestro armario.