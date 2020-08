El pantalón plisado que arrasará los próximos meses o cómo ir cómoda sin llevar 'leggings' ni vaqueros

A estas alturas del verano es posible que casi hayas olvidado lo que era llevar vaqueros, a no ser que seas de esas chicas que no renuncian al denim en los meses del calor. El rey de los básicos se desplaza a un segundo plano para dejar paso a su hermano pequeño, los incombustibles shorts, que esta temporada conviven con las bermudas, uno de los éxitos del momento. Pero si estás cansada del clásico pantalón corto y te apetece adelantarte a las tendencias del entretiempo, hay una prenda que promete conquistar a las expertas más exigentes. Un diseño de pernera larga tan cómodo como unos leggings o unos vaqueros pero más sofisticado y especial que esos diseños atemporales. Nos referimos al pantalón plisado, una propuesta prometedora y presente en las colecciones otoñales de varias firmas muy populares en el universo digital.

La modelo Elsa Hosk ha sido una de las primeras expertas del sector en dar el visto bueno a estas creaciones fluidas. La sueca se ha decantado por un conjunto de la firma Song of Style, el sello de ropa de la influencer Aimee Song, formado por una camiseta de manga corta y cuello perkins y un pantalón largo, ambas prendas de acabado plisado. Este total look resulta del todo novedoso y su sencillez es quizá uno de sus puntos fuertes, ya que permite crear un estilismo de tendencia sin añadir grandes accesorios y abrazando la comodidad sin caer en la omnipresente estética athleisure. Sin detalles extra, las líneas sencillas de ambas prendas evitan que la mezcla de plisados resulte excesiva, de hecho podríamos definir esta combinación como microtendencia.

Y es que, además de Song of Style, otra firma muy popular en el universo digital, Cult Gaia, también propone entre sus novedades un conjunto plisado. En su caso, un look integrado por una llamativa blusa negra con volumen y mangas redondeadas y un pantalón plisado del mismo tono. La marca creadora del vestido viral del verano anima a sus seguidoras a atreverse con el acabado del momento, si bien también se decanta en su web por vestuarios menos elaborados, por ejemplo combinando el pantalón con un top liso. Como la única regla de la moda es que no hay ninguna regla, llevar el pantalón plisado es más fácil de llevar de lo que parece. Para el día a día, apuesta por sandalias tipo pala, diseños de estética ugly o zapatillas si buscas potenciar el lado informal. En ocasiones más especiales, elige un calzado de tendencia, como las sandalias de tacón cómodo y puntera cuadrada y completa el look con bolsos de tamaño discreto que no roben protagonismo al conjunto.

La versión más sofisticada del pantalón plisado la encontramos en el desfile de Christian Siriano para esta temporada, donde el diseñador subió a la pasarela un diseño de lamé en color verde oscuro. Una creación ideal para actualizar los looks de fiesta de siempre. Sea como sea la prenda, para que sea lo más favorecedora posible, debe presentar un talle elevado y cintura elástica. De esta manera se consigue alargar el talle y, gracias a la caída de la pernera, proporciona gran libertad de movimiento, algo que no siempre se tiene con los vaqueros.