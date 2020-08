La camisa setentera de Alessandra Ambrosio que podrás estrenar ahora y disfrutar todo el otoño

Con septiembre cada vez más cerca, son muchas las modelos, celebrities y expertas en moda que ya han adelantado alguna de las tendencias que veremos sin parar la próxima temporada. Es el caso de los pantalones de cintura baja que hace unas semanas lució Emily Ratajkowski o del estampado de cuadros pequeños en blanco, negro y gris que María Fernández Rubíes ya ha hecho viral con el minivestido de Zara. Pero antes de que el otoño se asiente en nuestras vidas estilísticas, Alessandra Ambrosio, nos ha sorprendido con un look que bien nos podría servir para aprovechar las últimas tardes estivales, pero también los primeros días otoñales. ¿Lo mejor? Que no hace falta que guardes tus shorts vaqueros favoritos, porque van a ser una de las piezas fundamentales del look.

Siempre fiel al estilo boho chic que le caracteriza (a veces de forma evidente y otras de manera más discreta), la modelo de 39 años ha dejado claro cuál será la prenda que no faltará en sus estilismos otoñales: la camisa estilo hippie vaporosa con estampado floral. Y, aunque en esta ocasión ha elegido unos pantalones cortos vaqueros deshilachados y unas sandalias planas de doble tira color beige para dar una vuelta, junto a su hija Anja, por Los Ángeles, dentro de una semanas podremos seguir apostando por la misma prenda de inspiración setentera pero sustituyendo los shorts por jeans largos acampanados, paper bags de lino o pantalones palazzo, tres de las tendencias que ya prometen coronarse como las reinas del street style la próxima temporada. Como broche final y para seguir a rajatabla la estética festivalera, incluye unos botines o botas cow boy y un bolso de flecos, dos hits perennes en el amplio vestidor de la brasileña.

Y es que el look elegido por Alessandra es uno de esos que entran dentro de la categoría effortless, es decir, prendas básicas y en tendencia que juntas nos recuerdan los looks festivaleros más icónicos de la modelo. Además, la maniquí ha completado el estilismo con el peinado que arrasará este otoño: la raya al medio y la melena al natural. Funciona con todo, sienta bien a cualquier rostro y no requiere apenas tiempo. Por último, el ángel de Victoria Secret ha incluido la técnica layering, que consiste en llevar varios colgantes y gargantillas, generalmente finas, para crear un efecto barroco en el escote, consiguiendo así reforzar la intención del estilismo. Un estilismo perfecto para afrontar las últimas tardes de verano y recibir el otoño con estilazo.