¿Se acabó la clásica camisa? Las francesas ahora combinan sus pantalones con esta prenda de tendencia

Al pensar en el estilo parisino tradicional, es posible que imagines esos looks relajados integrados por básicos especiales: camisas blancas, vaqueros atemporales, camisetas marineras... Y también puede que lo relaciones con nombres como Caroline de Maigret o Inés de la Fressange, abanderadas del effortless francés más codiciado. Pero, como cualquier tendencia, esta forma de vestir está en continua evolución y, si bien permanece la esencia sencilla, las nuevas generaciones de francesas iconos de estilo están encontrando nuevas prendas comodín que forman parte habitual de su armario. Desde hace un tiempo, el cárdigan corto se dibuja como un indispensable entre las prescriptoras de estilo del país vecino. Este diseño de tendencia ha conquistado a algunos de los rostros más influyentes del sector, como la top Bella Hadid, Kendall Jenner o Hailey Baldwin, responsables muchas veces, gracias a sus looks, de los hits de estilo que dominan la temporada. Sin embargo, las francesas son las que han logrado sacar el mayor partido de la prenda, integrándola en todo tipo de conjuntos, desde los más desenfadados a los más especiales.

En el universo digital podemos encontrar sobrados ejemplos de los que extraer valiosos trucos de estilo para llevar con acierto esta prenda de corte cropped. La influencer Chloe Lecareux, en la imagen superior con un cárdigan rosa de For Love and Lemons, se decanta por llevarlo con los incombustibles vaqueros. En su caso, ha elegido un favorecedor modelo de cuello redondeado, una abertura ideal para el entretiempo que permite añadir a la mezcla collares superpuestos, haciendo de paso un guiño a otra de las tendencias con mejor acogida del verano. La fórmula de estilo por la que ha optado la experta en moda francesa es, en realidad, la más seguida entre las prescriptoras, como confirma también el look de Anne Laure Mais, con cárdigan beis, vaqueros y sandalias estampadas. El pantalón de tiro alto, sea como sea, es un buen aliado para las prendas que dejan el abdomen al descubierto, ayuda a destacar el talle y enfatizar la zona de la cintura.

La influencer Sabina Socol es otra de las expertas seguidoras de la tendencia. De hecho, la francesa ha encontrado en esta alternativa a la camisa clásica una de sus prendas favoritas, en cualquier época del año. Para las semanas de calor, elige diseños confeccionados en tejidos más livianos, con aberturas y escotes pronunciados, ideales para estilismos más especiales o incluso en looks de noche. La prescriptora reafirma el éxito de esta nueva combinación effortless y ella también luce la chaqueta con un pantalón de tiro elevado, logrando un resultado muy favorecedor, sobre todo a las chicas que, como Sabina, son bajitas.

Si te has convencido de apostar por estas creaciones lo tienes muy fácil. Las nuevas colecciones otoñales llegan repletas de propuestas de este tipo. En la pasarela, firmas como Jacquemus, Miu Miu o Alessandra Rich, uno de los sellos que antes subió la tendencia a la pasarela, han incluido el cárdigan corto en sus novedades pero, si buscas alternativas más asequibles, las grandes marcas accesibles para el público mayoritario -de Zara a &Other Stories o Mango- también se han hecho eco del éxito de estas chaquetas. El cárdigan cropped promete.