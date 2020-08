¿Qué tiene este vestido de punto para enamorar a expertas de todo el mundo?

Las firmas de moda no solo nos dejan algunas de las supertendencias que llevaremos sin parar durante la próxima temporada, sino también prendas que, una vez que instaladas en los vestidores de las que más saben, se convierten en virales. Pasó con el vestido cut out de Cult Gaia, con el diseño de punto verde con estampado de nenúfares de House of Sunny o con el vestido de rayas de Jacquemus, siendo este el último en sumarse a la lista de diseños que sí o sí están presentes en los estilismos de las celebrities, modelos y, por supuesto, expertas en moda. ¿Lo mejor? Que además de ser un modelo de lo más favorecedor, puedes estrenarlo ahora y disfrutarlo durante todo el otoño. Sigue leyendo y prepárate para enamorarte tú también.

Se trata de un diseño de rayas verticales (mucho más favorecedoras que las horizontales) de corte midi, color rosa y rojo y escote en V (muy favorecedor para pechos pequeños). Además, es de punto por lo que se ciñe al cuerpo pero sin limitar la libertad de movimiento y está abotonado de arriba abajo (puedes potenciar escote o pierna dependiendo a la altura que lo abroches). Bajo el hashtag #jacquemusathome, la actriz, Úrsula Corberó (nueva musa de Jacquemus e imagen de su última campaña), fue de las primeras en mostrar al mundo esta creación. Y es que, si ya de por sí, la española convierte en oro todo lo que toca, añadimos que la casa francesa es la encargada de firmarlo, era de esperar que el éxito de ventas estuviese asegurado. Dicho y hecho. Desde Italia pasando por Dinamarca, hasta España.

Fiel seguidora de 'Tokio' (papel que interpreta Úrsula en La Casa de Papel), la mismísima Chiara Ferragni, no ha dudado en seguir el ejemplo de su amiga y ha incluido este diseño en su amplia colección de vestidos, aunque a diferencia de la española, la influencer ha dado su toque personal combinándolo con unos shorts vaqueros blancos por debajo. De esta manera y después de ver el lookazo de la italiana nos queda claro produce el mismo efecto favorecedor, tanto si lo luces a modo de vestido como en forma de sobrecamisa.

Por su parte, la influencer Paula Ordovás ha preferido seguir la línea que propone Jacquemus y lo ha lucido a modo de vestido. Con un atardecer veraniego idílico de fondo, la prescriptora posaba con el diseño, en su caso más abotonado que Chiara y combinado con unas sandalias pala de Hermés. De esta manera, corroboramos que las prendas de punto (el tejido más popular de 2020) han dejado de pertenecer en exclusiva a los estilismos del día a día para meterse de lleno en los de noche, tan solo depende de con qué complementos y accesorios los combines. ¿Te estás imaginando con un vestido de este estilo en tu próxima fiesta piscinera? Sigue el ejemplo de Chiara. ¿Prefieres apostar por el para una velada romántica? Inspírate en el look de Paula y si quieres elevar al máximo el look, añade unas sandalias acolchadas.