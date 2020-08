¿Pañuelo o vestido? María Pombo sabe cómo sacar el máximo partido al pareo

Verano tras verano hay tendencias que nos abandonan, otras que nacen y otras que perduran en el tiempo. Un ejemplo de estas últimas son los bañadores negros, las camisas de rayas marineras, los bolsos de rafia o los pareos, siendo esta última el hit de la temporada estival por excelencia. Y, aunque son muchas las nuevas versiones que las firmas de moda han lanzado en sus colecciones -algo que ha hecho que sobrevivan al origen de las nuevas corrientes estilísticas-, la modalidad clásica sigue siendo una de las más demandadas por las expertas. Somos plenamente conscientes que estos meses los kurtas y los kaftanes se han convertido en los protagonistas de los looks veraniegos de las que más saben, pero el último estilismo de María Pombo nos demuestra que no hay no existe -ni existirá- una prenda más funcional y versátil que esta el pareo.

A juzgar por las apuestas estivales de la influencer, todo parece indicar que el pareo se ha transformado en su nuevo compañero de viaje. Ha salido del ambiente playero y piscinero para coronarse como una prenda más del street style. En la cintura en forma de falda midi anudada, tipo pañuelo, como crop top o, incluso, convertido en un vestido, siendo esta la última versión por la que la experta ha apostado. Se trata de un diseño de la firma española Alma Primero -cuyo precio actual es de 45 euros-, color salmón con bordados en los acabados de 'ojos turcos'. Pero el color vibrante o los detalles crochet no son lo único llamativo de la pieza, sino que también es destacable su doble funcionalidad, ya que la modelo lo lleva atado a la cabeza mientras que la prescriptora ha preferido llevalo a modo de vestido (aunque se ha puesto un short vaquero blanco por debajo para que no se transparentase), sujeto al cuello y con 'efecto cuello halter'.

Para terminar la apuesta y como broche final, María ha incluido un sombrero estilo cow boy de la firma portuguesa The Cousins en color gris perla. Un look que bien podría servir para disfrutar de un atardecer veraniego desde el chiringuito si lo combinas con unas chanclas tipo flip flop, para una cena con amigas si incluyes una alpargatas de cuña o para una tarde de compras por la ciudad si lo conjuntas con unas sandalias tipo pala. Si aún no dominas al completo el arte del pareo, echa un vistazo a los últimos estilismos de la influencer, aprenderás a sacar el máximo partido a esta prenda. ¿Lo mejor? Que solo necesitarás un modelo. Escoge el diseño, color y estampado que más se identifique con tu estilo y, ¡voilá! Tendrás una prenda multifuncional y de lo más cómoda.