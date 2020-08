Tamara Falcó conseguirá que te reconcilies con esta prenda de deporte

¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza si te preguntamos por el armario de Tamara Falcó? Nosotras lo tenemos claro: vestidos de flores estampados. Un modelo que representa gran parte de su vestidor ya que lo lleva tanto en invierno como en verano. Pero, si nos ponemos a pensar en cuáles son las prendas que no suele llevar, tendríamos que hablar de todas aquellas con largos mini, escotes de infarto o piezas de inspiración athleisure. Y es que quien es una de las mujeres más elegantes del país -algo que no se cansan de repetirle sus cientos de miles de fans- no es muy partidaria de incluir prendas deportivas en sus combinaciones. No verás en sus looks del día a día leggins, pantalones de chándal, zapatillas XL o gorras. Es más, las ocasiones en las que Tamara ha incluido un sombrero de este tipo en sus mezclas se pueden contar con los dedos de una mano. En Masterchef, por ejemplo, pudimos ver cómo lucía el complemento de inspiración deportiva, pero fuera de los fogones, prefiere apostar por un estilo más clásico. Por esa razón, sus fans han alucinado (y nosotras con ellos) viendo que es una baseball cap su última incorporación.

En su última publicación, que ha compartido este domingo, aparece con el divertido complemento en el que aparece bordado un plátano a medio pelar, posando al borde de la piscina. Y es que no se trata de un accesorio cualquiera, sino de un diseño muy especial creado por dos miembros de su familia. "Me encanta lo emprendedores que son mi hermana @anaboyer y mi cuñi @ferverdasco Enhorabuena por estas preciosas gorras!", escribió como pie de foto. Como era de esperar, la cofundadora de la firma se ha derretido de amor viendo el improvisado shooting de su hermana mayor. "Tan guapa", escribió debajo de la foto de Tamara acompañando el comentario de varios emoticonos con corazones en los ojos.

Además, Tamara ha tenido muy buen ojo a la hora de integrar el complemento en su look veraniego. Para que fuera el absoluto protagonista, decidió añadirlo a un look de básicos. De esta manera, un top blanco con escote en forma de 'V' sin mangas y unos shorts vaqueros dirigían la atención al accesorio. Y es que al ser dos prendas lisas, el dibujo de la fruta le daba un toque original, colorido, pero sobre todo, muy juvenil, a una de las mezclas más versátiles de la temporada. Para la tranquilidad de los fans de Tamara, hemos estado revisando la web hasta dar con la suya (y asegurarnos de que está disponible). Es el modelo Let's Go Bananas de Cocowi Brand, un diseño que cuesta 29,99 euros y que está disponible al igual que otras piezas con bordados de papayas, fresas, melocotones y hasta cocos.

Si algo tienen las gorras, es que al ser regulables son un regalo seguro, como un bolso o un monedero, esos complementos de los que no hay que preocuparse por la talla. Y si teníamos alguna duda de cuál podría ser la reacción de sus fans al ver una combinación tan distinta a las que Tamara nos tiene acostumbradas, al poco quedó claro que, una vez más, su mix de espíritu californiano había triunfado. "Si me quedan tan bien, me pido 5!", "Qué bonita la gorra" o "Qué bien te sienta todo", fueron algunos de los comentarios que recibió su foto, la prueba de que incluso cuando se aleja de sus mezclas más sofisticadas -y opta por looks casuales- sigue siendo el icono de estilo de sus seguidoras.