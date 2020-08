¿Crees que Nicola es la modelo preferida de Victoria Beckham? Ficha lo nuevo de la novia de Romeo

Aunque no perdemos de vista cada detalle que va saliendo de la boda de Booklyn Beckham y Nicola Peltz (¡todavía no nos creemos que vayan a casarse en la catedral de Londres!), también estamos enganchadas a la relación de su hermano pequeño, Romeo. El segundo hijo de David y Victoria Beckham lleva saliendo con su pareja, Mia Regan, desde hace algo más de un año, y ¿lo mejor? Que se han convertido en todo un #relationshipgoals para la Generación Z. 'Romia', el nombre que han recibido por parte de sus fans, son amantes del deporte, los planes culturales y, sobre todo -para tranquilidad de la ex Spice Girl- la moda. Y aunque no creemos que el clan Beckham sea de poner muchos requisitos a las parejas de sus hijos (más allá de que sean buenas personas y les quieran de verdad), no tenemos ninguna duda de que sentir pasión por las tendencias sumaría puntos.

Romeo Beckham y Mia empezaron a salir mucho antes de lo que pensábamos (y tenemos la prueba)

En ese sentido, la novia de Romeo habría alcanzado la máxima puntuación conquistando a su familia política. Para empezar, no solo le gusta la moda, también busca dedicarse a ella ya que forma parte de Storm Models. Agárrate, porque es una agencia que cuenta con nombres como Cindy Crawford, Behati Prinsloo, Karolina Kurkova Josephine Skriver entre sus maniquís más cotizadas. Pero además, es todo un icono para las nuevas generaciones (y para las antiguas, no nos vamos a engañar) por su estilo urbano y desenfadado en el que los pantalones anchos, las zapatillas de cordones XL y la estética athleisure con un toque noventero enloquecen a sus fans, quienes no dejan de interesarse por su ropa.

Para rematar su perfil de chica multitasking, es toda una artista del Photoshop y sus originales montajes alcanzan los miles de 'Me gusta' hasta el punto de que varias amigas le piden collages personalizados (y sí, también Romeo ha sido protagonista de algunas de sus obras). Precisamente ese manejo de la edición ha sido lo que ha convencido a Victoria de poner en manos de la novia de su hijo un proyecto para su firma. Aunque Nicola ha llevado looks firmados por la excantante en varias ocasiones, Mia habría ido un paso más allá al ser la encargada de crear la presentación de su nueva colección. Sí, sí, como lo lees. La británica ha visto el potencial de sus creaciones y ha confiado en ella para darle un toque moderno -y bastante cañero, tenemos que decirlo- a las propuestas de otoño. "El nuevo adelanto de #VVB ya está aquí 💥 art work obra de @mimimoocher", escribió Victoria.

Pero Mia no solo se ha encargado de crear una campaña que parece digna de cualquier revista de moda, ¡también ha sido ella quien ha lucido los diseños! "Qué arte", "Súper juvenil, ideal para las chicas", "¡Lo compro! Muy Spice Girls" "Me encanta el estilismo rollo años 90", han sido algunos de los comentarios que dejan claro que el recibimiento de esta colaboración entre ambas no podría haber sido mejor. Y es que lejos de seguir la línea working girl de Victoria, la modelo ha preferido combinar las prendas de una forma muy casual y divertida con sus monster sneakers y fondos de colores que imitan grafitis. Con esa mezcla tan explosiva de formas y tonalidades, prendas y la presentación, que parece salida de un museo de arte moderno, declaramos que ¡es imposible resistirse a su nueva colección! Ahora solo nos queda una duda, después de protagonizar su campaña Otoño-invierno 2020/2021, ¿veremos a Mia en el próximo show sobre la pasarela en vez de como una de las asistentes al desfile?