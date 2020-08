Cómo vestirse para triunfar en una cita romántica con David Beckham, según Victoria

Es un hecho: desde que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comenzaron a salir, no ha habido día que no nos hayan hecho derretirnos con su relación. Declaraciones de amor dignas de novela, regalos 100% caseros demostrando las habilidades en repostería, divertidos planes en pareja (como sesiones de maquillaje o manicura) y una pedida de mano que todavía nos cuesta creer. Aunque no nos extraña nada que el fotógrafo sea así de romántico. Tiene a quién salir ¡y por partida doble! Puede que ahora la relación de David y Victoria haya pasado a un segundo plano con la noticia de la boda de su primogénito, pero lo cierto es que el matrimonio es quien realmente se merece la etiqueta de #couplegoals. Por mucho que acaben de cumplir 21 años casados, son el claro ejemplo de cómo mantener viva la llama del amor. Si ya nos parecía tierno el hecho de que siguieran dedicando un momento del día para pasear juntos a sus perros -como hacían al comienzo de su relación- espera a leer qué ha sido lo último en lo que la diseñadora da toda una masterclass del corazón.

Entre su carrera de éxito como diseñadora de moda, los preparativos de la boda que tendrá que empezar a organizar junto a su hijo y su futura nuera, la numerosa familia y sus amistades, solo se nos ocurre comparar la ocupadísima agenda de Victoria con la de un miembro de la realeza. Por esa razón, la ex Spice Girl es consciente de que no puede descuidar la relación con su pareja, de manera que sigue siendo prioritario buscar huecos en los que puedan disfrutar de tiempo juntos a solas. El último ejemplo fue la date night a la que acudieron este viernes. Y, tras más de dos décadas juntos, la británica compartió en su perfil cómo se había arreglado para el evento. "Toda elegante para una cita nocturna con David Beckham", escribió bajo una imagen en la que salía luciendo un vestidazo anaranjado de manga francesa fruncida.

El look, de su firma, por supuesto, no solo nos conquista por ser un diseño minimalista -muy de la línea de Victoria- también porque tiene un escote que invita a llevarlo tanto con botines para un día en la oficina, como con taconazo para cenar con el mismísimo David Beckham, que fue el uso que le encontró la diseñadora. Y aunque cuesta 1.490 euros (es una de las prendas de la nueva temporada, así que no tiene ninguna rebaja), ya se ha agotado en muchas de sus tallas. Aunque claro, ¿cómo resistirse al diseño con el que se triunfaría en una cita romántica con el exfutbolista? Al igual que en la web, lo combinó con un cinturón fino con dos cisnes dorados a modo de broche (350 euros), el complemento justo para sumarle puntos de estilo sin que resultara demasiado sobrecargado. En definitiva, una combinación redonda para una ocasión especial que resulta elegante y de tendencia.

Vale que no hemos visto ninguna foto oficial del look que escogió David Beckham para la cena, pero no nos preocupa lo más mínimo. Confiamos por completo en su gusto. Sabemos que no se va a marcar un 'Kanye' acudiendo a una cena elegante con su pareja llevando un chándal, algo que Kim Kardashian le ha dejado caer en varias ocasiones al rapero. Con el británico, estamos tranquilas. Teniendo en cuenta que es uno de los hombres mejor vestidos del mundo -y que incluso ha tenido su propia firma de moda masculina-, no tenemos pruebas (pero tampoco dudas) de que estaría más que a la altura de la ocasión.