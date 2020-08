¡Cuesta tanto como un coche! Así es el espectacular vestido de cumpleaños de Kylie Jenner

Cuando se trata de celebrar un cumpleaños, es imposible jugar en la misma liga que las Kardashian. Viendo algunas de sus fiestas, no tenemos ninguna duda de que bien podrían dejar sus respectivos imperios de cosmética, moda o bienestar y dedicarse a la organización de eventos. Parques de atracciones, desfiles de moda o incluso una versión de Jurassic Park para niños son algunas de las ocurrencias que han tenido en los últimos años para festejar un aniversario. Aunque esta vez a Kylie Jenner no le ha hecho falta un yate privado o una piscina de bolas para que su cumpleaños volviera a convertirse en el evento del verano. Solo con su vestidazo ha vuelto a superarse. Y sí, tenemos que hablar de vestidazo (y casi ponerlo en mayúsculas) porque nos hemos quedado en shock con el look con el que la 'pequeña' del klan nos ha sorprendido este año. Una obra de su amigo Olivier Rousteing que bien podría aparecer en el escaparate de cualquier joyería por sus incrustaciones de piedras preciosas.

Que el director creativo de Balmain forme parte de tu círculo íntimo de amigos, es algo que definitivamente ayuda a la hora de añadir al armario looks de ensueño. De hecho la propia empresaria le quiso dedicar unas palabras de cariño por su creación. "Gracias por el vestido de cumpleaños más perfecto", escribió refiriéndose a la escultural obra que alcanza los 14.990 euros. Pero antes, recapitulemos un poco. Desde su mayoría de edad hemos podido conocer los detalles de su vestidor de cumpleaños que casi parecía digno de una alfombra roja. Para sus 21 no hemos podido sacarnos de la cabeza el mono corto rosa -totalmente cubierto de cristales Swarovski-, que llevó con una coleta rubia extra larga al más puro estilo Barbie girl. Un look de LaBourjoisie que costaba casi 8.000 euros, pero que se lanzó en versión asequible para que las fans de Kylie pudieran vestir como su ídolo.

En su 22 cumpleaños, disfrutando de una escapada en barco por Italia, la empresaria lució aquel minivestido de fantasía que estaba firmado por The Attico (y lo recordarás porque lo tiene exactamente igual Chiara Ferragni) y parecía inspirado en un flamenco chic, ya que fue el año en el que las plumas triunfaron sobre la pasarela. ¿La diferencia? Casi de la mitad de precio, ya que su diseño de palabra de honor se quedaba 'solo' en 3.700 euros. Pues si pensabas que ambos modelos mini iban a ser difíciles de superar, la frase de "el cielo es el límite" parece acuñada por y para Kylie.

Este año, la magnate del maquillaje ha celebrado los 23 con un minivestido que llegaba a competir con los dos anteriores. La tendencia joya ha sido llevada al extremo con un diseño de la firma francesa que lleva incrustadas gemas de todos los tipos y colores formando diferentes formas, desde franjas verticales hasta ornamentos que imitaban la cola de un pavo real. Aunque ese modelo en concreto está hecho a medida para las curvas de la empresaria, lo cierto es que no se trata de un diseño exclusivo. Forma parte de la colección Resort 21 de Balmain que habría sido adaptada a la curvilínea figura de quien es una de sus clientes más importantes. Y, ya que llevaba el cuerpo cubierto de piedras preciosas, no le ha hecho falta una corona para ser bautizada como "Queen Kylie" por sus seguidores en la sección de comentarios.