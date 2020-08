Las sandalias pala (de 20 euros) que Laura Escanes combina con todos sus vestidos

Sandalias con plataforma, mules, zapatillas blancas, alpargatas... la lista de zapatos (¡cómodos!) que son tendencia este verano es muy larga, pero en FASHION ya apostamos por un ganador: las sandalias pala. Ese diseño generalmente plano, con una tira de piel (o efecto piel) cruzando el empeine y ninguna sujeción al tobillo queda bien con vestido largo, minifalda o pantalón, por lo que son el calzado perfecto para irte de vacaciones, cuando el espacio de la maleta limita la ropa que puedes llevar. Y Laura Escanes parece compartir nuestra opinión ya que en sus últimos looks en Tarragona ha repetido unas sandalias pala que, además de bonitas y fáciles de combinar, son muy asequibles: cuestan menos de 20 euros.

Con vestido largo y con corto, Laura Escanes apuesta por unas sandalias pala acolchadas en zig-zag y de color marrón de Stradivarius en sus últimos dos estilismos. El primero de ellos está protagonizado por un vestidazo de Name The Brand, la firma de moda de María Pombo, con estampado tropical en verdes, azules y marrones. Aunque en la imagen de Laura no se aprecia, el diseño tiene el cuerpo fruncido en nido de abeja, una tendencia muy favorecedora porque se adapta a todos los tipos de cuerpo sin marcar tanto como la licra u otros tejidos ceñidos. Además, incorpora escote halter y espalda descubierta, dos detalles que lo hacen muy sexy pero también elegante, por lo que podría ser perfecto para un look de invitada. La catalana ha preferido llevarlo en un estilo más casual, combinándolo con las sandalias pala.

El segundo de los diseños que ha llevado con las sandalias de Stradivarius también pertenece a esa firma de Inditex. Se trata de un minivestido azul con estampado de motas negras que, a simple vista, podría pasar por un dos piezas coordinado de camiseta y minifalda. Este efecto óptico se debe a la goma que tiene en la cintura y que divide el diseño en dos; un truco perfecto, el de marcar un corte en mitad del cuerpo, para parecer más alta. El vestido, que costaba 25,99 euros y también estaba disponible en rosa, negro y beige, forma parte de la colección de Primavera/verano y, a estas alturas de las rebajas, está agotado en la página web. Algo que no sucede con sus sandalias pala, que, además del tono cuero que ha elegido Laura, todavía se venden en beige y blanco roto.