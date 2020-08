Kaia Gerber diseña los pantalones de sus sueños, unos 'leggings' campana con fines solidarios

Ser hija de Cindy Crawford, indudablemente, te abre muchas puertas en la industria de la moda, pero establecerte como icono es un título que debes ganarte por méritos propios. Y Kaia Gerber lo ha logrado en tiempo récord. Con solo 18 años, la modelo californiana ha abierto los desfiles más exclusivos y ha protagonizado las portadas más prestigiosas de todo el mundo, pero además se ha impuesto como la mejor inspiración de la Generación Z. Su forma de vestir sencilla, minimalista y práctica representa a la perfección el estilo las chicas nacidas entre 1995 y 2005, igual que su preocupación por las causas sociales. Dos rasgos que ha unido en su último proyecto: unos leggings bautizados con su propio nombre, los Kaia Pants, que tienen un fin solidario.

No es la primera vez que Kaia participa en una iniciativa solidaria. Durante la cuarentena, sin ir más lejos, promocionó a través de sus redes la fundación Labelle de rescate y acogida de animales. Ahora, la hija de Cindy Crawford y Rande Gerber suma un nuevo proyecto de esta índole a su currículum de la mano de la firma Bluesalt y la organización A Sense of Home, cuya misión es crear hogares para los jóvenes que no han podido crecer en uno. Según anunciaba en sus redes, desde hoy están a la venta los Kaia Pants, unos leggings de punto con el bajo acampanado de los cuales se donará el 20% de las ventas a dicha asociación. El diseño está disponible en 5 colores básicos (negro, azul marino, gris, beige y blanco) y cuesta 110 euros más gastos de envío.

La propia Kaia ha ejercido de modelo del lanzamiento, explicando que son "los pantalones de sus sueños" y los que ha llevado durante toda la cuarenta. Igual que otras muchas chicas de su generación, Kaia elige los leggings como la prenda ideal, no solo como look de gimnasio, sino como estilismo de plena tendencia. De hecho, en vez de optar por un modelo ceñido clásico, propone unos leggings flare acampanados que en FASHION ya adelantamos como un perfecto sustituto del chándal que puedes llevar para estar muy cómoda en casa, pero también en la calle, combinado, por ejemplo, con el crop top de punto que ella luce. Lo mejor, aparte de su elasticidad, es que es un diseño básico muy fácil de conjuntar y que, además, favorece más que los leggings clásicos: gracias a su campana, equilibra la cadera y estiliza las piernas.