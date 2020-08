Cuando no quieras llevar bikini, copia el look coordinado de Ester Expósito en alta mar

No todas las chicas adoran vivir en bikini y hay algunas que, tras semanas en ropa de baño, quieren dejar un poco de lado estas prendas para recuperrar las de calle. O también hay días de vacaciones en los que intuyes que el plan de playa se puede alargar y necesitas un look apto para la cena posterior. La solución a todas esta situaciones puede ser uno de estos bañador tan bonitos que puedes llevar a modo de body, un pareo estampado -la tendencia inesperada de este verano-... o el último estilismo que Ester Expósito ha llevado en sus vacaciones para un paseo en barco con sus amigos y que añade una nueva forma de llevar los looks coordinados que están tan de moda. ¿Lo mejor? Es muy posible que ya tengas en tu armario las dos prendas que necesitas para copiarlo.

Según pudimos descubrir hace unos días en un vídeo publicado por Ester y corroborar hoy mismo gracias a una nueva imagen, para navegar con sus amigos en sus últimas vacaciones, la actriz se vistió con uno de los estampados más clásicos de la moda, los lunares. Sin embargo, fiel a su estilo informal y rompedor, transformó el clasicismo del print en plena tendencia gracias a las prendas escogidas: un top estilo bandana con topos negros sobre fondo blanco, y un short (o minifalda, en la foto no se aprecia) con el mismo print pero con los colores invertidos, es decir, círculos blancos sobre fondo negro. De esta forma, propone una nueva alternativa al total look estampado que tanto estamos viendo últimamente y da una idea muy inspiradora para crear tu propio dos piezas coordinado: ¿tienes un top (o un incluso bikini) y una falda de lunares en tonos distintos? Combínalos porque parecerán un conjunto.

El complemento del verano

Para completar el look, Ester añadió un complemento que nunca debería faltarnos en un día de playa o en el mar: una gorra. La suya es el modelo Classic Cap Mesh Black de Homiēs Marbella, disponible en blanco o negro por 50 euros. Aunque pueda parecer un simple accesorio más, las gorras (o los gorros, sombreros, pañuelos, etc.) deberían ser una pieza que siempre llevemos cuando vamos a la playa o pasamos varias horas en el mar, porque el viente, la sal y el sol estropean (¡mucho!) el cabello. Los daños son especialmente visibles si, como en el caso de la actriz, el pelo es rubio porque esos agentes pueden estropear el color, además de debilitar la fibra y deshidratarlo. De ahí que los peluqueros siempre afirmen que utilizar una gorra o sombrero es la forma más sencilla de proteger la melena en verano. Ester parece haber aplicado este consejo, optando por una gorra en los mismos colores que su ropa para conseguir que encaje perfectamente.