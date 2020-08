'Glitter' y drapeados, las claves del lookazo de cumpleaños de Paula Echevarría

El gusto de Paula Echevarría por la moda es algo que la catalana nos deja claro día tras día. Sus estilismos, los cuales comparte asiduamente a través de sus perfiles de redes sociales, causan sensación entre sus seguidores y la han llevado a convertirse en uno de los iconos de estilo más influyentes de nuestro país. Incluso durante la cuarentena, la actriz no dejó de actualizar su perfil con cada uno de los looks que escogía para estar en casa, ya fuera en clave informal o con un vestizado para sus videollamadas con amigas o una cena romántica con su chico. Es por ello que su fiesta de cumpleaños ha generado una gran expectación entre los fans de la protagonista de Velvet, atentos por descubrir el look que habría escogido para tan especial ocasión.

- Paula Echevarría estrena el vestido 'midi' con cuadros vichy que te puedes comprar

Y es que el pasado viernes Paula cumplía 43 años, una fecha muy especial que quiso celebrar rodeada de familiares y amigos con una fiesta por todo lo alto en el Starlite Festival de Marbella. Aunque la actriz ha sido muy discreta y no ha compartido imágenes ni vídeos de dicha celebración, hemos podido descubrir su elección estilística gracias a las fotografías publicadas por los invitados.

Fiel a su estilo, la catalana escogió un minivestido rosa en un tejido similar al tul con drapeados, manga corta abullonada y escote corazón, rematado por una hilera de botones con detalles de brillantes en la parte delantera. Una apuesta por el color con un tono de tendencia que resaltaba su envidiable bronceado, en un diseño de lo más favorecedor gracias a los drapeados, que equilibraban los volúmenes estilizando su silueta y el escote bardot que se creaba gracias a la caída de las mangas.

La actriz completó su estilismo con sus sandalias transparentes de Fetiche Suances, un modelo de tacón que potencia el efecto piernas infinitas, un bolso bandolera en versión mini, plateado y con asa de cadena dorada, y unos maxi pendientes brillantes en forma de corazón. El cabello suelto y peinado liso con la raya en medio, otorgaba todo el protagonismo al vestido y los accesorios, al igual que su maquillaje, muy sencillo y discreto.

Un detalle que llama la atención es la mascarilla que escogió para rematar el look. Manteniendo la línea estética del conjunto y ensalzando su gusto por el brillo, Paula apostó por un modelo de lentejuelas en color azul marino. Como ella misma afirmaba en un vídeo publicado por Marta Carriedo, "otra cosa no, pero a mí el 'brilli brilli' me gusta..."