¡Está claro! Los vestidos bordados son la última supertendencia del verano: Jennifer Lopez lo confirma

Somos seguidoras de Jennifer López por muchas razones (su música, sus llamativos cambios de looks, sus trucos beauty, sus rutinas deportivas, su excelente movimiento de caderas...), pero sin duda, una de las cosas que más nos fascina de la cantante es su estilo camaleónico. Y es que en un mismo día te puede sorprender con una apuesta de lo más urban compuesta por una sudadera y un pantalón tipo chándal y al rato llevar un look que bien podría estar sacado de la serie Sexo en Nueva York. La diva del pop es una entusiasta de las tendencias y así lo demuestra cada vez que sale a la calle, siendo una comida familiar junto a su novio, Alex Rodríguez, en el barrio de SoHo (Nueva York) la última prueba evidente que lo demuestra. Como si de una princesa inca se tratase, la artista ha dejado claro qué vestido todoterreno es el que no puede faltar en tus planes de verano: el bordado. Una tendencia que mujeres como Tamara Falcó, Ana de Armas, María Pombo o Amelia Windsor ya han convertido en su preferida.

- El vestido de Zara de Tamara Falcó para estar ideal de 9 a 9 no necesita accesorios

A estas alturas ya sabemos que los vestidos cut out, los kaftanes o los slips dresses están viviendo su época dorada, pero la última apuesta Jennifer suma otro diseño más a la lista de hits veraniegos: los de inspiración mejicana, más concretamente los hechos a mano. En su caso, un modelo mini color blanco, con flores bordadas a la altura de los hombros, brazos y escote, mangas abullonadas y tejido vaporoso. Claro que, a simple vista puede parecer el típico vestido que nos pondríamos para una jornada de playa o para comer en un chiringuito, siempre y cuando lo combinásemos con un sombrero de rafia, un capazo y unas sandalias tipo flip flop, pero la artista ha conseguido sacar su lado más elegante. ¿Cómo? Confiando (una vez más) en el poder de los complementos. Demostrando su pasión por las tonalidades metalizadas y siempre muy fiel a su estilo, la cantante se ha decantado por unas sandalias de tacón y tiras cruzadas de Vince Camuto, un bolso bandolera de Valentino y unas maxi gafas de sol oversized.

Y, aunque su capacidad para adaptarse a la perfección a cualquier situación estilística es una de las grandes ventajas de este vestido, el hecho de ser un diseño holgado que no se ciñe al cuerpo en exceso, hace que favorezca a todo tipo de siluetas, lo que lo convierte de forma directa en un infalible veraniego. ¿Quieres presumir de 'piernas infinitas' durante tu próxima cita romántica? Sigue el ejemplo de Jennifer y apuesta por unas sandalias de tacón o unos stilettos. ¿Prefieres darle un toque más urbano? Conjúntalo con unas zapatillas de tela o con unas botas estilo cow boy. Súmate a la tendencia de los bordados y te prometemos que una vez que la pruebes, no podrás parar de llevarla.