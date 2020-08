El vestido multiestampado de Lucía Rivera, la próxima tendencia en punto que arrasará

El verano está siendo de lo más movidito para Lucía Rivera. Marbella, Gijón y Girona, parece que la modelo se ha propuesto (re)descubrir España. Unas vacaciones en las que la maniquí no solo ha aprovechado para reponer fuerzas, disfrutar con amigos, navegar o ver las puestas de sol más bonitas del año, sino también para mostrarnos sus hits estilísticos. Desde sus últimas adquisiciones en ropa de baño hasta sus prendas estivales favoritas por las que apuesta en su día a día. Tal es así que, de manera indirecta, nos ha adelantado alguna de las tendencias que veremos sin parar durante la próxima temporada. ¿La prueba que lo demuestra? Su último posado en Platja d'Aro.

Con un paisaje de lo más idílico de fondo, Lucía se ha declarado (una vez más) una fiel seguidora del punto, aunque en esta ocasión no ha sido el popular conjunto de dos piezas el protagonista de la apuesta. Y es que la modelo ha incluido en su amplia colección de vestidos un diseño que poco tiene que ver con lo que habíamos visto hasta ahora: un modelo de la firma Elisa Cortés (cuyo precio actual en la web es de 111,30 euros) con multiestampado geométrico sin mangas que, gracias a las raya horizontal blanca a la altura del pecho y negra en la cintura hace que se potencie el escote y afine la silueta. Además, su estampado irregular y más bien pequeño logra reducir -visualmente- las medidas de la silueta. Mentiríamos si dijésemos que no éramos conscientes del poder de este tejido (y más después de ser testigos del vestido midi de Rocío Crusset con un print similar o del solicitado hockney de Kendall Jenner), pero después de ver el estilismo de la maniquí ya no nos queda ninguna duda de que la próxima temporada, esta tendencia seguirá siendo infalible en los armarios de las que más saben.

Pocos tejidos pueden presumir de ser cómodos, ajustarse perfectamente a la cintura sin el hándicap de ceñir demasiado y adaptarse a cualquier temporada estilística, sin embargo el knitwear puede presumir de cumplir a la perfección estos tres requisitos. Las prendas de punto son la compra del verano pero también una gran inversión a largo plazo, ya que durante los próximos meses, el double knit, los cropped tops de punto seguirán siendo los reyes del asfalto, aunque, sin duda alguna, si lo que quieres es una prenda todoterreno que te resuelva los estilismos de lunes a domingo, hazte con un vestido como el de Lucía y combínalo con todo tu armario, ¡no habrá calzado que se le resista!