Sabemos dónde encontrar el bañador de rayas de Sara Carbonero

Las vacaciones están para desconectar, y si no que se lo digan a Sara Carbonero, quien ha cogido a toda su 'tropa' (su marido, Iker Casillas, sus hijos y dos amigas) y ha viajado a uno de sus destinos preferidos, el Algarve (Portugal), para reponer fuerzas. Baños en la piscina, juegos en familia, comidas veraniegas, puestas de sol... La periodista ha querido compartir con sus miles de seguidores muchos de los detalles que están protagonizando estos días. Pero si hay algo que no falla en las vacaciones de cualquier celebrity es el clásico posado estival que tanto gusta a sus followers. Dicho y hecho. Rodeada de paz y naturaleza, la toledana no solo ha presumido de bronceado, sino que también ha aprovechado para demostrar que lo clásico siempre triunfa, en este caso el bañador de rayas.

- Operación verano: hazte con los bikinis y bañadores que triunfan en 2020

Aunque las rayas son uno de los hits del verano año tras años y son muchas las firmas que apuestan por esta tendencia para sus propuestas de baño, después de analizar su modelo al detalle hemos fichado uno exactamente igual en... ¡Calzedonia! ¿Lo mejor? Que las rayas verticales hacen el efecto contrario a las horizontales, ya que al seguir la línea del cuerpo, estilizan la figura. Además, gracias al escote tipo pico y al detalle de los lazos en los hombros, te los puedes regular a la altura que desees (incluso cruzártelos en la espalda) y, de esta manera, elevar, ajustar y potenciar el pecho. Un diseño que, pese a que la periodista haya elegido para darse sus primeros chapuzones veraniegos, bien podrías lucirlo como body y combinarlo con un shorts o una falda vaquera, una de las técnicas estilísticas más repetidas por las expertas durante los meses de calor.

Si echamos la vista atrás vemos como las rayas llevan siendo el aliado perfecto de Sara durante los meses de verano desde tiempo inmemoriales, ya sea estampadas en trajes de baño, en vestidos, en monos o en faldas y, además, son una tendencia eterna. Su inspiración marinera hace que no pasen los años por ellas, siendo una apuesta segura siempre que no queramos cometer errores estilísticos. Como era de esperar y para no perder la costumbre, la oleada de comentarios ha sido inminente, entre los que han destacado el de Naty Abascal, "Guapísima deseando verte", Isabel Jiménez, "Bombón!💛" o el de Maribel Verdú, "💙💙💙". ¿Con qué próxima tendencia nos sorprenderá? Deseando descubrirla.