Vuelve el 'wrap dress' de flores, ¿o es que nunca se había ido?

Los fruncidos y el nido de abeja, el crochet, las mangas abullonadas... las microtendencias de este verano estaban quitando importancia, al menos en los armarios más seguidos, al que lleva varios años siendo el rey de la moda estival, el wrap dress. Creado a mediados de los años 70 por Diane Von Furstenberg, el vestido cruzado -que sienta genial a todo tipo de siluetas- se coronó pronto como un icono de moda de esos que, aunque nunca llegan a desaparecer del todo, vuelven a ser tendencia cada cierto tiempo. Y si creías que el reinado que comenzó hace unos cuatro veranos se había acabado, ¡te equivocabas! María Pombo ha confirmado con su último look que el wrap dress continúa entre los favoritos.

Su silueta adaptable con un simple lazo a todo tipo de cuerpo, su tejido generalmente ligero y estampado, su comodidad al quedar suelto y la facilidad para combinarlo de mil y una formas habían hecho del wrap dress el gran imprescindible de los últimos veranos. Sin embargo, parecía que esta temporada no tendría gran presencia... hasta que María Pombo ha decidido compartir un look protagonizado por un vestido corto con estampado de flores rojas sobre fondo negro de Pull&Bear -que ahora no está a la venta, al menos online-. Lo ha combinado con otro de los calzados más prácticos, unas sandalias anudadas al tobillo que, gracias a su color nude, consiguen un efecto piernas infinitas. Con este calzado, el efecto estilizador del vestido -corto y con una ligera abertura- se maximiza, componiendo uno de esos dúos que siempre funcionan.

Pero el look de María no es la única prueba que apoya el regreso del wrap dress. Hace unos días, la italiana más influyente de la moda -sí, Chiara Ferragni- presentaba a sus seguidores un nuevo vestido de su firma homónima que también contaba con el cruce distintivo de estos vestidos. Entonces ya comenzaron a saltar nuestras alarmas. Eso sí, siguiendo su estilo rompedor y muy atrevido, Chiara prefirió un modelo con escote corazón y estampado pañuelo, mientras que el elegido por María Pombo cuenta con la silueta clásica de manga larga y estampado floral, por lo que seguramente se parezca más a los wrap dress que guardas en tu armario. ¿Lista para volver a usarlos?