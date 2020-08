¡Las hermanas Ferragni también se prestan la ropa! Y su último look compartido es 'made in' Zara

A estas alturas somos plenamente conocedoras del fuerte vínculo que une a la mismísima Chiara Ferragni con Zara. Y lo decimos con firmeza, ya que, después de analizar sus looks desde tiempo inmemoriales, podemos confirmar que la firma gallega se encuentra entre las marcas preferidas de la influencer. Pero de todas las tendencias que el magnate textil ha propuesto para esta temporada, hay una que ha conquistado en especial a la italiana: el jardín floral. Lo que comenzó hace unos meses con su colección de faldas estampadas y siguió con los minivestidos veraniegos (aquí la prueba) ha terminado con el conjunto estrella de la temporada, que no solo ha conquistado el amplio vestidor de la experta, sino también el de su hermana Francesca.

Catalogado como uno de los hits del verano por las expertas de todo el mundo, el tándem top + falda con estampado floral ha sido el claro protagonista de las vacaciones del clan Ferragni en Cerdeña. Y es que, si hace unos días pudimos ver a Chiara posando juntos a sus hermanas y su madre con este total look azul con estampado floral compuesto por un crop top anudado de tirantes finos y una falda con volantes en el bajo, tan solo unas horas más tarde, Francesca sorprendía con el mismo dos piezas posando junto a Chiara y disfrutando de un atardecer playero. Pero claro, el hecho de ser hermanas no significa que tengan que combinarlo de la misma manera. Ambas muy fieles a su estilo, la influencer lo conjuntó con unas zapatillas blancas (ideal para estilismos del día a día) de Yves Saint Laurent, mientras que Francesca se decantó por unas sandalias planas de dedo negras (perfectas para una velada nocturna).

Después de saber que hasta las mismísimas Kardashian (con vestidores kilométricos) hacen intercambio de armarios, no nos extraña que las hermanas Ferragni también sigan su ejemplo, así que es probable que el conjunto se lo haya dejado la una a la otra (ya que no lo lucieron el mismo día). Lo que sí que es seguro es que el dos piezas está viviendo su época dorada, primero como aliado infalible de los estilismos invernales y ahora siendo una de las tendencias más demandadas del verano. ¿Lo mejor? Que solo tienes que preocuparte de con qué complementos y accesorios combinarlo, una ventaja que lo convierte de manera directa en una opción rápida y sencilla para conseguir un look veraniego sin perder mucho tiempo delante del espejo.