Dua Lipa y Anwar Hadid dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia

Desde que Dua Lipa y Anwar Hadid hicieron pública su relación, se han convertido en una de las parejas favoritas del año. La cantante y el modelo parecen encajar también que solo hay que verles en cualquier situación: vistiendo con estilismos a juego, subiendo fotos similares y compartiendo hobbies y aficiones. La última ocurrencia de la pareja ha sido tan tierna como solidaria, pues han decidido sumar un miembro más a la familia (ahora de cuatro, contando a su otro perro Majik) que conforman.

Hay muy pocas cosas que Dua Lipa y Anwar Hadid hagan que no tengan a sus seguidores enamorados. La pareja es un "couple goals" constante y no dudan en demostrar su amor mutuo a los cuatro vientos en cada ocasión. Sin embargo, esta vez el protagonismo no se centra enn su relación, ni en sus estilismos conjugados, ni en sus paradisiacas vacaciones. Esta vez, el protagonista es el nuevo "mejor amigo" peludo que han adoptado juntos. Se llama Dexter y, ¡Spoiler!, va a conseguir que te mueras de amor.

- La felicitación de Bella y Gigi Hadid a su hermano pequeño, Anwar, por su cumpleaños, es lo más tierno que vas a ver hoy

Dua Lipa y Anwar Hadid adoptan a Dexter, un pequeño perro negro que ya es su "mejor amigo"

"¡Nuestro pequeño mejor amigo, Dexter!", escribía la cantante en sus redes sociales bajo esta foto. "Gracias, The Labelle Foundation. ¡Es perfecto!", continuaba haciendo alusión a una protectora de animales que se hace cargo de aquellos que han sido abandonados, maltratados o que precisan de cuidados especiales. Ante ello, han sido muchos los aplausos de seguidores, incluidos los de Gigi Hadid, quien ha escrito un divertido comentario: "Mi sobrino, un buen chico", decía bromeando.

También Anwar Hadid tenía guardadas unas cariñosas palabras para su nuevo amigo y las ha publicado junto a otra foto en sus redes sociales: "Nuestro acompañante llegó con un gran número 7 en su pecho. Algunas cosas están hechas para suceder. ¡Grande, Dex!". Ahora solo queda esperar a ver cómo va creciendo el pequeño de los Hadid-Lipa.