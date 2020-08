Localizada la clon de Margot Robbie que arrasa en la red

El término "separados al nacer" es algo de lo más frecuente en el mundo celeb. Cuando alguien anónimo se parece mucho a alguien del mundo VIP, sus fans se encargan de darlo a conocer. Así fue como sucedió cuando encontramos a la clon bollywoodiense de Lucía Rivera, a Olivia, la gemela perdida de Emily Ratajkowski o a la separada al nacer de Gisele Bündchen. Sin embargo, el último hallazgo tiene que ver con Margot Robbie y su parecido es tan evidente que podrían pasar por la misma persona.

- El hermano pequeño de Margot Robbie debuta como modelo

La clon de Margot Robbie existe y es idéntica a la actriz

Si piensas que esta persona de aquí arriba es Margot Robbie unos años más joven, te equivocas. Su nombre es Robyn Nagioff y es una modelo británica cuyo gran parecido con la actriz la ha hecho de lo más popular. La joven, consciente de que podría pasar por la Margot en cualquier película de Hollywood, se hace notar, sobre todo, en la popular red social Tik Tok. En ella, recibe miles de comentarios al día de usuarios que afirman haber encontrado a la clon de la actriz australiana. Después de la de Kylie Jenner, Robyn es el descubrimiento VIP más revelador del año.

La modelo británica cambia las cámaras de cine por los editoriales de moda. Concretamente, Robyn Nagioff trabaja para dos de las agencias de modelos más prestigiosas a nivel mundial: IMM Models (Reino Unido) y State Management (Estados Unidos). Sin embargo, no han sido sus sesiones de fotos las encargadas de hacerla viral, si no la grandísima similitud física que guarda con Margot Robbie. ¿Habrá oído hablar ya la actriz australiana de su clon de la generación Z? Dada la popularidad que está teniendo, ahora también con más de 22.000 seguidores en Instagram, seguro que no tardará en hacerlo. Esperamos su reacción.