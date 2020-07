Selena Gomez vuelve a las redes con un mensaje de amor para sus seguidores

Este no ha sido, precisamente, al año más fácil para Selena Gomez. Aunque ahora la vida le sonríe con su nuevo y prometedor lanzamiento, Rare Beauty, lo cierto es que la cantante ha tenido épocas mejores. Tras recuperarse de una dolorosa ruptura con su ex, Justin Bieber, y asumir su matrimonio con la modelo Haile Baldwin, al mismo tiempo que lidiaba con problemas psicológicos severos, Selena promete volver a la carga con más amor que nunca. Así lo ha explicado en un comunicado virtual por redes sociales, agradeciendo asímismo todo el constante apoyo prestado por sus fans durante un duro proceso. Así lo ha explicado ella misma.

- En su último videoclip, Selena Gomez convierte a Justin Bieber y a The Weeknd en... ¡Sapos!

Selena Gomez se abre a sus fans en el comunicado más cariñoso de sus redes sociales

Para avanzar y desahcerse de los males del pasado, hay que mantener una actitud positiva. Así lo ha defendido Selena Gomez siempre. Ahora, después de unos meses sin haber mantenido demasiado contacto con sus fieles seguidores, la cantante vuelve a las redes sociales y lo ha hecho con un vídeo de un minuto explicando lo sucedido y prometiendo grandes novedades en su carrera y en su vida personal.

"Quería sacar algo de tiempo para mandaros un mensaje porque no he estado publicando mucho. Solo quería que supieráis que os quiero y os echo de menos. Se vienen muchas cosas emocionantes y no puedo esperar para contarlas. Desde mi punto de vista, y con todo lo que ha pasado este año, no he considerado que fuese muy empático por mi parte publicar contenido demasiado feliz. Por eso me he tomado un tiemo para comprender lo que estaba pasando, sin olvidar que sois mi prioridad".

- Lo que Selena Gomez opina realmente sobre las redes sociales

Tras esta introducción, Selena Gomez promete a sus seguidores: "Quiero que sepaís que a partir de ahora voy a estar más involucrada con vosotros. Os mando más amor que nunca y os quiero mostrar cosas más personales en relación a todo lo que hago y he hecho estos meses. Gracias por quedaros y por apoyarme siempre. Os contaré muy pronto", concluye. Así se despedía la cantante y empresaria del que es, probablemente, el mensaje más tranquiilizador para todos los fans que han estado preocupados por ella todo este tiempo. Ahora solo queda averiguar a qué se refiere. No la pierdas de vista.