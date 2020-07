¿Y si este pantalón beige fuera el nuevo vaquero de verano?

De la camisa blanca a una buena americana, el fondo de armario se compone de esas piezas muy fáciles de combinar (entre sí o con otros dieños de tendencia) que nunca pasan de moda. Y entre todos los básicos, si hubiera que elegir el gran imprescindible, estililistas y diseñadores coincidirían: el pantalón vaquero gana. Sin embargo, en días de calor, los jeans clásicos pueden no ser la mejor opción, y de ahí que surjan otras alternativas, como los pantalones blancos o el diseño beige que Sienna Miller ha llevado recientemente en Nueva York, un modelo que no solo es muy cómodo, sino que es made in Spain.

En su último paseo por la Gran Manzana, la que fuera reina del estilo boho ha reintepretado dos básicos de finales de los años 90a. Sienna ha combinado un top de canalé blanco con un pantalón masculino de talle alto y pernera muy ancha. La actriz no es la única que ha llevado últimamente este tipo de diseños: hace un par de días, Emily Ratajkowski también elegía un pantalón similar. Y ambas chicas, aunque lo han combinado a su manera -la primera más sencilla, la segunda muy sexy-, coinciden en el detalle de añadir unas zapatillas como calzado ideal del look.

El diseño que ha llevado Sienna en Nueva York, además, tiene sello español: pertenece a la firma Mango, casa que, cada temporada, va ganando espacio en el armario de las celebrities de todo el mundo. Ahora está rebajado de 29,99 euros a 19,99 y su tono es uno de los más fáciles de combinar y apetecibles en épocas de calor. Gracias a las pinzas y la anchura de las perneras, tiene cierto aire masculino que, sin embargo, se ve totalmente equilibrado con el cinturón alto, encargado de ceñir esa zona y estrecharla visualmente. De esta forma, se trata de un pantalón muy cómodo que, al contario que otros diseños muy amplios, favorece mucho. ¿Y no es eso lo que adoras de tus vaqueros?