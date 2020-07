Reconócelo: tú también llevaste un look como este de Bella Hadid con 15 años

Que la moda es cíclica es un hecho que no hacemos sino comprobar cada temporada, y este verano más que nunca. En un solo look de Emily Ratajkowski, por ejemplo, podemos diseccionar el tie dye -cuyo momento cumbre de dio en los años 60-, el crop top minimalista que triunfó en los 90, y el pantalón de chándal ultra amplio que llevamos en los 2000. Aunque a priori este estilismo parezca demasiado atrevido con tanta mezcla de estilos, hay que reconocer que las modelos, como otras influencers especialistas en moda, son las grandes precursoras de las tendencias, es decir, se visten antes que nadie con lo que se va a llevar. Pero el último look de Bella Hadid no parece prever el futuro, sino todo lo contrario: seguramente te recordará a tu adolescencia... y a esos estilismos con los que, si los recordamos hoy, nos echamos las manos a la cabeza.

- Bella Hadid adelanta la que será la supertendencia setentera del otoño

Ha sido en una salida de compras en Brooklyn, Nueva York, donde Bella Hadid ha dejado claro que su actual preferencia es la moda retro. Y no solo porque la tienda que ha visitado, 10ft Single By Stella Dallas, está especializada en piezas vintage, sino sobre todo porque su estilismo une cuatro tendencias que triunfaron en los primeros años del siglo XXI. Comenzando por un bolso de Louis Vuitton de diseño baguette -ese que Carrie Bradshaw adoraba y aquí te recomendamos como el primer paso para iniciarte en el -complicado- arte de vestirte con el estilo de los 2000-, hasta sus zapatillas negras estilo Vans o sus pantalones campana, todas sus elecciones parecen inspirarse en dicha época. Aunque lo más llamativo, sin duda, es la combinación de un top de tirantes espagueti amarillo y rosa con una sobrecamisa abierta con estampado de cuadros. Y que levante la mano quien no haya hecho tal combinación de camiseta y blusa alrededor de los quince...

- Bella Hadid publica su foto más 'real' y sus seguidores la adoran todavía más

Aunque Bella Hadid apenas tenía cuatro años cuando llegaron los 2000, muchos diseñadores que actualmente trabajan en las mejores firmas vivieron esa época como adolescentes, una etapa en la que absorbes muchas referencias que, más tarde, utilizan en su trabajo. Y sobre todo en épocas de crisis, cuando añoras las sensaciones de cuando eran niños. Esa es la teoría que dan los expertos en sociología y psicología asociadas a la moda para explicar por qué, de un tiempo a esta parte, los años 90 y los primeros del siglo XXI se han establecido como la macrotendencia imperante, razón por la que el slip dress, las zapatillas clásicas o los tops minimalistas (y muy cortos) se hayan establecido como básicos... y también por la que, esta semana, Bella ha querido vestirse así.