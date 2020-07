No necesitas ir a la playa para llevar bikini y este look de Emily Ratajkowski es la prueba

Es una de las mujeres más sexies del mundo según los ránkings internacionales, y no hay duda de que se ha ganado el título por mucho más que su increíble cuerpo. Emily Ratajkowski sabe perfectamente cómo revolucionar las redes con sus fotos y vídeos en bikini, la mejor promoción para su firma Inamorata porque no hay publicación de este tipo que no acumule likes y emoticonos de fuego por miles. Ha hecho del dos piezas de baño su look favorito para todo el verano... incluso para salir de paseo por Nueva York. ¿Su propuesta para llevar un top de bikini en un estilismo urbano? Combinarlo con dos prendas que parecen robadas de la sección masculina. Y, por supuesto, el resultado sigue siendo muy sexy.

Para su última salida por la Gran Manzana, y siempre con la mascarilla como complemento imprescindible, Emily ha llevado uno de sus looks más llamativos de las últimas semanas, protagonizado por un top corto, en marrón tierra, que podría pertenecer perfectamente a uno de los bikinis de su firma, abonados a estos tonos. Para conseguir un estilismo urbano, la inglesa lo ha combinado con una camisa blanca amplia y un pantalón de traje beige; dos piezas de aire masculino que contrastan por sus siluetas oversized con el micro top. Una vez más, elige la combinación de cropped con prendas grandes para conseguir el equilibrio final.

Zapatillas de suela gruesa

Siguiendo sus elecciones recientes -y las de la mayoría de las chicas ahora mismo, la verdad-, ha dejado los tacones en casa y ha combinado el look con el calzado cómodo por excelencia: las zapatillas. Sin embargo, el diseño elegido en esta ocasión no se trata de sus clásicas blancas favoritas, sino de un modelo más llamativo, de estética ugly sneakers que combina varios colores. Con una ligera plataforma, estas zapatillas son perfectas para sumar centímetros de altura -visual- cuando llevamos pantalones tan anchos como los suyos, ya que, a pesar de ser de cintura alta, pueden hacernos parecer más bajitas.

UN pendiente

Para terminar el estilismo (y seguir siendo la mejor embajadora de su firma), además de unas gafas cat-eye, ha añadido uno de los pendientes Figure Earrings de Inamorata en una sola de sus orejas, sumándose a una tendencia, la de las joyas asimétricas, que, aunque es común en pasarela, no lo es tanto a pie de calle. ¿Será un adelanto de la próxima temporada?