La conexión entre Cindy Crawford y Kaia Gerber para viajar cómodas

La edad es solo un número, y si no que se lo digan a Cindy Crawford y Kaia Gerber, quienes, pese a sus 36 años de diferencia, no solo comparten un parecido físico muy similar, sino también consejos, rutina de belleza e, incluso armario. Y no solo nos referimos al clásico intercambio de ropa que toda madre e hija han hecho alguna vez, hablamos de que siguen los mismos trucos estilísticos a la hora de viajar. Pero esta conexión no les viene de ahora, ya que son multitud las veces en las que ambas han coincidido en una determinada prenda, aunque cierto es que esta última ocasión, mientras cargaban sus maletas a la salida de su apartamento en SoHo (Nueva York) de camino al aeropuerto, han desvelado cuál es la prenda infalible a la que las dos recurren cuando se trata de coger un avión: los pantalones vaqueros.

Fieles seguidoras del universo denim, Cindy optó por unos jeans tipo pitillo mientras que Kaia prefirió decantarse por unos más holgados de corte recto. Como era de esperar y conociendo el estilo de cada una, el gusto personal salió a la luz y descubrimos dos maneras muy diferentes de llevar unos vaqueros. Haciendo gala de su personalidad clásica y siempre elegante, la top model de los 90 combinó los pantalones con una camisa blanca básica, un cinturón y unas sandalias pala de Hermés, ambos complementos en tonalidades marrones. En contraposición a lo tradicional y principal precursora del estilo urban, la benjamina de las pasarelas eligió conjuntarlos con un crop top -también en blanco-, unas deportivas de New Balance y una cazadora tipo letterman en color azul marino y amarillo.

A estas alturas nadie pone en duda que los vaqueros ocupan un lugar privilegiado en el armario de cualquier mujer. Quizá su alto grado de comodidad, versatilidad y funcionalidad sea lo que ha llevado a que tanto madre como hija los elijan para un desplazamiento largo (además de que les estilizan mucho la figura). Entre las ventajas de viajar con este tipo prendas, las dos más obvias son que no se arrugan y que combinan con absolutamente todo el armario, ¿qué más se puede pedir? Si eres de una fiel seguidora del estilo working allá donde vas, lo mejor es que te inspires en el look de Cindy, mientras que si prefieres una apuesta más casual y desenfadada, sigue el ejemplo de Kaia. De plena tendencia y con un patrón de lo más original, ambas demuestran que su pasión por las pasarelas no es lo único que les une, sino que en terreno estilístico, la pequeña también seguirá los pasos de la top model.