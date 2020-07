¿Cómo se encuentra el corazón de Irina Shayk? Su último look lo desvela

Que Irina Shayk, además de impartir lecciones de estilo cada vez que sale a la calle, es toda una veterana en expresar su situación emocional a través de sus looks, es un hecho. Y lo decimos con certeza, ya que después de analizar los looks de la modelo desde tiempos inmemoriales, podemos afirmar que su armario ha dado un giro de 180 grados. Si hace un año, cuando anunció de forma oficinal su ruptura con Bradley Cooper, su armario se componía -en su mayoría- por prendas monocromáticas, minimalistas y sobrias ahora son los diseños coloridos y sensuales, como su llamativo slip dress rojo pasión, o las piezas con mensajes subliminales, las protagonistas de su último estilismo, las tendencias preferidas de la maniquí para hablar a través de su vestuario.

Siempre fiel a su estilo rockero, Irina se ha decantado por un look casual para pasear por las calles de la Gran Manzana. Sin embargo, no han sido sus pantalones de corte acampanado de la firma Forward, ni sus botas Dr. Martens, ni su bolso negro tipo baguette de By Far lo que ha llamado especialmente la atención, sino que ha sido una camiseta básica cropped de estilo vintage de Boys Lie la que se ha llevado todo el protagonismo. ¿Por qué? Por su mensaje. "No estoy donde me dejaste", se puede leer en el lateral izquierdo de la prenda. Y si a esto le sumamos que la frase está situada justo encima del detalle clave: un dibujo de corazón con cupido sentado, solo nos queda preguntarnos... ¿Será esta su manera de dar a entender sutilmente que su corazón no está curado del todo? Lo que está claro es que la maniquí sabe cómo jugar al despiste con sus seguidores para que estos sigan soñando con una posible reconciliación.

Descansando momentáneamente de las pasarelas, la modelo también ha aprovechado su paseo para mostrarnos algunas de las tendencias que veremos sin parar durante el próximo otoño, dejando claro que los pantalones acampanados de talle alto seguirán siendo unos de los reyes de la temporada, aunque tendrán como competencia directa el hit otoñal por excelencia: los pantalones de cintura baja. Y es que iconos de estilo como Bella Hadid o Emily Ratajkowski han convertido esta prenda de inspiración noventera en sus aliados infalibles. Combinados con botines, como es el caso de la modelo rusa o, si lo queremos incluir en el armario veraniego, conjuntados con zapatillas de tela o lino para que, de esta manera, podamos afrontar las altas temperaturas con estilo pero sin pasar excesivo calor.