Tamara Falcó, la mujer más elegante con su último look de invitada

Tras una pausa de varios meses, las bodas han regresado por fin y, con ellas, los looks más elegantes e inspiradores de actrices, celebrities y prescriptoras de moda. La última en acudir a una de estas celebraciones ha sido Tamara Falcó, que ayer formó parte de la lista de invitados a la boda de Tita Astolfi y Fernando Mora-Figueroa, y demostró, una vez más, por qué se ha convertido en una de las mujeres más elegantes e influyentes en lo que a moda y estilo se refiere. La hija de Isabel Preysler acudió a la capilla Nuestra Señora del Buen Consejo en Vejer de la Frontera ataviada con un impresionante vestido de flores con mangas globo y falda de volantes que no dejó a nadie indiferente.

La pieza, obra de Johanna Ortiz, presentaba un escote recto con mangas abullonadas de largura 3/4, y se entallaba en el cuerpo marcando la cintura, mientras que de la cadera nacían tres volantes asimétricos que se superponían hasta cubrir los pies, dejando una discreta abertura lateral, que solo se percibía al andar. El estampado de flores en versión maxi, en tonos verdes, rojos y morados, terminaba de rematar y poner el toque de elegancia a la pieza. Un bolso de mano en color beis de Bottega Veneta, sandalias de tacón al tono firmadas por Gianvito Rossi y unos pendientes de Tous de forma redondeada completaban su look de invitada.

Al igual que hiciera con los complementos, la aristócrata apostó por un estilismo beauty muy discreto que otorgara todo el protagonismo al vestido, evitando así recargar el conjunto. Es por ello que peinó su cabello suelto y liso con la raya en medio y escogió un maquillaje muy natrual con delineador y máscara de penstañas negros para marcar la mirada y un labial rojo coordinado con el tono del vestido. Una elección que le valió los halagos de sus seguidores, con comentarios como: "Qué bonito look!! Estás reguapa !!!!!!💕❤️😘😍💝", "Guapísima 😍" o "Eres guapa ...y el vestido espectacular 😉".

Una vez más, Tamara ha dejado patente que las mangas abullonadas siguen estando presentes entre las tendencias de moda del momento y, aunque pueden parecer complicadas de llevar, la aristócrata ha demostrado en más de una ocasión lo favorecedoras que pueden resultar. Pero no solo en looks de fiesta. Esta misma semana, durante su ruta por los pueblos de Castilla La Mancha, la ganadora de Master Chef estrenó un vestido de Zara que mantenía la esencia de su look de invitada en su versión más relajada. Un diseño de estilo camisero en color azul con estampado de flores, mangas globo y volante en el bajo, que combinó con unas sandalias de tiras y tacón bajo.