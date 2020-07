Los vaqueros 'slouchy' de Ana de Armas o el pantalón cómodo que funciona en cualquier época del año

Las salidas para pasear al perro se han convertido en un escenario habitual en el que disfrutar de los looks de calle de iconos de estilo tan diferentes como Olivia Palermo o Emily Ratajkowski, dos rostros a quienes los fotógrafos capturan con frecuencia en las calles en compañía de sus mascotas. Desde hace unos meses, la actriz Ana de Armas se ha unido a este particular club, siendo el blanco de los paparazis que la retratan paseando en la cercanía de su casa de California, junto a su perrito Elvis. En estas salidas informales, hemos podido descubrir las prendas clave del armario de la intérprete, donde no faltan los básicos atemporales, como los pantalones pitillo o las zapatillas Converse, pero también los diseños de tendencia, por ejemplo el vestido de Ganni con nido de abeja, una de sus prendas preferidas de la temporada. En su último conjunto ha incorporado una nueva apuesta a su vestidor, unos vaqueros slouchy que confirman que el denim también es apto para los meses de calor.

Si estás al tanto de las tendencias, te sonará de sobra el nombre de pantalones slouchy. Estos diseños denim comenzaron a aumentar su visibilidad el pasado año, cuando las marcas asequibles más vendidas los incluyeron en sus colecciones, después de que en la pasarela fueran aprobados por firmas como Alberta Ferretti, Isabel Marant o incluso Valentino, que apostó por este tipo de creaciones en su versión más sofisticada en el desfile de Alta Costura para esta Primavera/verano. En el caso de Ana de Armas, se decanta por la comodidad de los jeans con un modelo de tiro alto en azul índigo (un tono ideal para estilizar la silueta), con costuras a contraste y rematado por un cinturón tipo lazo que destaca el talle. Estas propuestas de pernera ancha son una buena manera de decantarse por el denim en los meses de calor. Para completar el look, la protagonista de Knives Out, ha elegido un cómodo top de punto con botones y, una vez más, sus zapatillas de Golden Goose, uno de sus diseños más repetidos en sus últimas apariciones.

Además de las zapatillas, hay otro diseño del que Ana de Armas no se separa y es el collar con un colgante de medio corazón, una joya que dio mucho que hablar desde la primera vez que la llevó, coincidiendo con su noviazgo con Ben Affleck. De hecho, el actor ha sido visto con la otra mitad de la creación, demostrando que su relación se consolida día tras día. En el plano profesional, Ana puede estar orgullosa de la apretada agenda de estrenos que contempla. Por un lado, la esperada nueva entrega de la saga James Bond, No Time to Die, donde dará vida a Paloma. Por otro, el thriller Deep Water, donde conoció a su nueva pareja y, por último, la película de Netflix Blonde, en la que encarnará a la icónica Marilyn Monroe.