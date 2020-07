Historia de un flechazo: ni alpargatas ni zapatillas, el calzado cómodo que Kate Moss no se quita es este

"Si salgo a bailar me pongo los zapatos más altos y el vestido más corto", esta frase se atribuye a Kate Moss, icono entre los iconos e inspiración constante para múltiples generaciones de mujeres. Pero lo cierto es que en la mayoría de sus looks de calle la modelo siempre opta por el calzado más cómodo del armario. Muy recordadas son las botas altas impermeables que llevaba para los lluviosos días del festival de Glastonbury pero la colección de zapatos confortables de la top va mucho más allá. Entre todos los diseños destacan las bailarinas, un tipo de calzado que esta temporada ha recuperado un protagonismo especial, sobre todo los modelos con hebilla al tobillo, pero que forma parte habitual del armario de Kate Moss desde hace años.

Disfrutando de la ciudad de Londres, en las últimas apariciones de Kate por la capital británica, la modelo ha sido fotografiada luciendo las mismas bailarinas de color negro. Se trata de una creación de la célebre firma francesa Repetto, un sello que originalmente vendía zapatillas de ballet. El modelo en cuestión está disponible en plataformas multimarca como Farfetch por un precio de 195€. Esta marca es una de las preferidas de la maniquí en cuestión de zapatos y desde hace años apuesta por ella a la hora de completar sus looks con el calzado cómodo más sencillo y atemporal. Fiel a su estilo relajado, la británica ha llevado estas bailarinas de cuero con una minifalda de piel con lunares blancos, una prenda que en una de sus salidas combinó con una chaqueta verde militar de Equipment y en otra con una americana corta satinada durante una jornada de compras. Un look de verano que releva a las alpargatas y sandalias de tacón bajo y que funcionaría especialmente bien en un conjunto de trabajo.

Pero la prueba definitiva de que estas bailarinas puede que sean tan cómodas como unas zapatillas deportivas la encontramos en el look más atípico de Kate Moss. Hace poco más de un mes los fotógrafos capturaron a la top disfrutando de un paseo en bicicleta en compañía de su hija Lila Grace. Vestida con un conjunto en clave comfy formado por un polo de punto y unos vaqueros negros (el chándal no es una opción para ella), la musa de la moda volvió a apostar por estas bailarinas. No necesitamos más pruebas para identificar este diseño como una de las opciones cómodas con las que hacer frente a los días de calor.