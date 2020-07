Sí, tus 'shorts' vaqueros también quedarían bien con sandalias de tacón y Hailey Baldwin tiene la prueba

Durante los meses de calor, es fácil acertar con nuestro vestuario si nos limitamos a combinar los básicos atemporales que dominan el armario estival. Vaqueros cortos y camiseta básica, vestido largo y alpargatas, blusa vaporosa y falda midi... Fórmulas de estilo que no pasan de moda, favorecen a todos los cuerpos y encajan con casi todos los estilos. Sin embargo, tienen un lado negativo y es que en muchas ocasiones estas mezclas habituales dan lugar a conjuntos muy previsibles, así que si buscas innovar y sorprender con tu vestuario no son una opción a tener en cuenta. A menos que se encuentre la forma de actualizar estas mezclas, algo que ha conseguido la modelo Hailey Baldwin con su último look. La modelo ha sido fotografiada en Los Ángeles con un conjunto que integra básicos y accesorios especiales. ¿El resultado? Una apuesta idónea para acertar con un look de verano diferente.

Presumiendo de piernas y de figura tonificada y protegida con una mascarilla, Hailey ha dado un nuevo aire a la recurrente combinación de shorts vaqueros y camiseta blanca de tirantes. Los pantalones denim cortos son un imprescindible en su armario de verano y esta vez se ha decantado por un favorecedor modelo de tiro alto de Levi's con el bajo ligeramente deshilachado. El cropped top de punto y tirantes finos confirma una vez más el gusto de la top por las firmas de básicos. Si muchas veces hemos podido verla con camisetas o sudaderas de Brandy Melville, en esta ocasión ha optado por una sencilla creación de la marca asequible Joah Brown. Dejando a un lado los básicos y poniendo el foco en los accesorios, Hailey demuestra que los zapatos de tacón también pueden funcionar con shorts, una fórmula no siempre habitual pero que resulta apta para estilismos de noche, añadiendo una sobrecamisa de diseño especial. Los zapatos que completan el look adelantan una de las tendencias más prometedoras de los próximos meses: un modelo con exterior de rejilla y cadena al tobillo firmado por Bottega Veneta.

Además de las sandalias de tacón, Hailey desvela otro truco efectivo con el que actualizar y sumar dosis de sofisticación al look más básico. Una sobrecamisa de líneas holgadas en color morado, un diseño de Raf Simons, es la prenda elegida por la mujer de Justin Bieber para redondear un look urbano formado por los básicos estrella del verano que, sin embargo, se distancia de las apuestas habituales sin caer en excesos. Si buscas una alternativa al clásico vestido midi para acudir a una cena con amigas o si te apetece relevar la minifalda vaquera por la versión pantalón, solo necesitas unas sandalias de tacón (cómodo o más elevado, según gustos) y una sobrecamisa, kimono o incluso caftán para ser la mejor vestida de cualquier ocasión.