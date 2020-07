Los pendientes asequibles y con lista de espera de Dakota Johnson en la película 'Personal Assistant'

El estreno en España de la última película de Dakota Johnson, Personal Assistant, coincidió con la reapertura de muchos cines, cerrados desde hace meses a causa de la crisis sanitaria. En este último proyecto, Dakota comparte pantalla con Tracee Ellis Ross y se pone en la piel de la asistente personal de una diva de la música, encarnada por la hija de Diana Ross. El personaje al que da vida la protagonista de Cincuenta sombras de Grey, se llama Maggie Sherwood y trata de abrirse camino en la industria de la música para convertirse en productora mientras trabaja como asistente. El film ha dividido a la crítica pero hay algo, un detalle minúsculo, que parece haber conquistado a los seguidores de Dakota y son los pendientes que la actriz lleva en buena parte de la película. Un diseño que ya cuenta con lista de espera para poder adquirirlos.

El éxito de estos pendientes llama la atención porque se trata de un diseño básico, muy sencillo y presente en las colecciones de muchas firmas de bisutería y de joyería. El modelo que lleva Dakota pertenece a la marca Bonheur, un sello neoyorquino que fabrica sus joyas en Los Ángeles y que fue fundado en 2015 por las hemanas Ally y Albina Mataj, después de un viaje familiar a Tesalónica (Grecia), donde se enamoraron de las joyas artesanales. Los pendientes de aro, bautizados con el nombre de pendientes Margot, están disponibles en varios tamaños y a la venta en la tienda online desde 52 dólares (el equivalente aproximado a 45€), el precio del diseño más pequeño, el que lleva Dakota en Personal Assistant. Su precio asequible y la versatilidad de este tipo de piezas pueden ser dos de las razones de su éxito. Tal es su buena acogida que durante varios días el modelo ha estado agotado, con la posibilidad de apuntarse a una lista de espera para adquirirlos en cuanto estén disponibles. De momento, vuelven a estarlo, aunque no sabemos hasta cuándo.

Los pendientes no han sido las únicas joyas que han llamado la atención del vestuario de Dakota Johnson en la cinta (creado por cierto por Jenny Eagen, encargada del estilismo de títulos como Knives Out). Poco después del estreno del film, el portal The Cut analizaba en un artículo los anillos que llevan las protagonistas de la película. Y es que, tanto el personaje de Johnson como el de Tracee Ellis Ross y otros secundarios, aparecen en varias ocasiones con los dedos repletos de vistosos anillos. "¿Es algo típico de la gente que trabaja en la industria de la música?", se preguntan en The Cut. "Los anillos expresan creatividad. La joyería es creativa y artística y todos en la película tienen una profesión creativa", ha explicado Jenny Eagen en The Cut sobre los anillos de las protagonistas.