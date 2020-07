El vestido de verano de Sandra Gago o la prenda versátil que funciona a los 20, 30, 40...

Además de atípico, este verano será para Sandra Gago de lo más especial. La modelo española se ha sumado al baby boom que tops internacionales como Gigi Hadid o Romee Strijd han protagonizado estos meses, y ya presume de una incipiente barriguita de embarazada. El estilo atemporal, sencillo y elegante de la maniquí se mantiene en su armario premamá y lo cierto es que muchas de las prendas que lleva (por no decir todas ellas) se alejan de las clásicas creaciones holgadas y básicas. Sandra sigue vistiendo con sus prendas y firmas preferidas, tal y como se refleja en el último look que la maniquí ha compartido con sus seguidores. Disfrutando de unas vacaciones en la playa, no se ha olvidado de incluir en la maleta el vestido más versátil con el que acertar de día o de noche sin demasiadas complicaciones.

"Cenas de verano" ha escrito Sandra junto a la imagen, en la que la vemos paseando por una preciosa calle de paredes blancas repletas de macetas con flores. Igual que hizo Sara Carbonero hace unos días para el mismo plan estival, Sandra ha elegido un vestido de tirantes de largo midi, una prenda sencilla en color azul marino muy oscuro con estampado de lunares en tonos blancos. Se trata de una propuesta de Anine Bing, una de las marcas más repetidas en el vestidor de la experta en moda, a juzgar por la cantidad de veces que hemos podido verla con diseños de esta firma de Los Ángeles inspirada en la sencillez del estilo escandinavo.

Fiel a las mezclas en clave effortless que definen su vestidor, Sandra ha optado por la fórmula siempre acertada del menos es más y ha combinado el vestido con un bolso de cadena de forma rectangular, sin añadir más complementos extra. Abanderada de la belleza natural, con un maquillaje apenas perceptible, la maniquí ha dejado la melena al viento, dando una lección de estilo y demostrando que un estilismo sencillo no siempre es aburrido.

Pero el vestido no es la única prenda de este sello que se ha colado en el equipaje de la modelo. Hace unos días, durante su escapada a Ibiza, Sandra desvelaba uno de esos looks de playa para chicas que no quieren vestir como las demás. En lugar del clásico pareo o los ubicuos vestidos blancos, se decantó por combinar un bañador con cinturón con una maxicamisa de aire masculino. Una pieza de Anine Bing que imaginamos con facilidad en un conjunto urbano, junto a un pantalón vaquero corto y unas sandalias tipo pala. Dos conjuntos muy diferentes entre sí, para planes estivales de día o de noche pero que mantienen la estética relajada que tan bien funciona en los meses de calor, cuando no siempre es fácil acertar con el vestuario y combatir al mismo tiempo las altas temperaturas.