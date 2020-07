Si no te gusta llevar grandes escotes, el top 'rombo' de Emily Ratajkowski es lo que necesitas para un look especial

Antes de comenzar a analizar las tendencias clave que marcarían esta temporada, ya te adelantamos que las prendas atemporales de punto serían la alternativa más efectiva para completar cualquier look de verano sin hacer grandes inversiones. Estos cómodos diseños permiten combatir el calor y sacar partido a los básicos más sencillos del armario pero, entre todas las propuestas que inundan las colecciones de esta época del año, hay un tipo de diseño idóneo para animar cualquier mezcla y la modelo Emily Ratajkowski ha demostrado que también es apta para el verano en la ciudad. La top ha optado por un conjunto urbano que confirma una vez más que el crochet no solo es para looks playeros o de festival.

En una imagen que se ha convertido ya en habitual, la modelo y su marido Sebastian Bear han sido fotografiados por las calles de Nueva York paseando a su perro Colombo. Y, como también es habitual, la top ha demostrado una vez más el motivo por el que es uno de los iconos de estilo más influyentes de la actualidad. Para hacer frente a las altas temperaturas en la ciudad, Emily ha elegido un original top de ganchillo en color negro. Una creación sencilla pero, al mismo tiempo diferente, que toma el relevo de la clásica camiseta blanca como prenda comodín con la que combinar los vaqueros. Se trata de una apuesta de la firma Stone disponible en la tienda online de la marca por un precio aproximado de 261€. El escote halter de la pieza, un cuello que favorece sobre todo a las chicas con espalda estrecha que buscan dotar de amplitud a la zona de los hombros, favorece al máximo la figura y la forma romboidal de la prenda, que deja al descubierto parte del abdomen, alarga de manera visual el talle.

- Lee también: ¿Te apuntas al regreso de los pantalones de tiro bajo? Emily Ratajkowski confirma el éxito de la tendencia más cómoda

Aunque lo más llamativo de este look de calle es el top de ganchillo, la maniquí también ha incorporado a la mezcla una de las tendencias más prometedoras de los próximos meses, los pantalones de tiro bajo. Una prenda de corte relajado por la que Emily apuesta con mucha frecuencia y que se dibuja como uno de los éxitos denim del verano. Como toque final, ha añadido sus inseparables zapatillas blancas de Veja, el modelo Esplar que tanto ha llevado en las últimas semanas y que forma parte de ese tipo de sneakers aptas para los meses más cálidos. Un estilismo muy cómodo con guiño a las tendencias que actualiza las mezclas del verano, dando un nuevo aire a dos diseños recurrentes: los vaqueros y el top de punto.