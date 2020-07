'Blazer', la chaqueta de las infinitas combinaciones (también en verano)

Un little black dress, unos vaqueros que te sienten realmente bien, una camiseta blanca... y una americana. Ningún fondo de armario está completo sin esta chaqueta de inspiración masculina que las chicas llevan igual de bien (¡o mejor!) que ellos. Y es que no es solo que la blazer nunca pase de moda, sino que sus opciones de combinación son prácticamente infinitas: con un vestido satinado en un look de invitada, con vaqueros para una tarde de amigas o con una minifalda para salir de fiesta. Si ya tienes tu americana perfecta y quieres darle mil y una vidas, descubre en este vídeo cómo la combinan las expertas en tendencias.

