¡Por fin! Gigi Hadid enseña su tripita por primera vez y zanja los rumores

Por fin ha llegado el día que todos estábamos esperando. Gigi Hadid ha mostrado al mundo su tripita de embaraza por primera vez. Y es que desde hacía varias semanas, eran continuos los comentarios por parte de sus 55 millones de seguidores acerca de por qué la modelo no enseñaba con naturalidad la evolución de su embarazo. Por ejemplo, en la celebración del cumpleaños de una de sus amigas el pasado fin de semana, recibió una oleada de mensajes al aparecer en las fotografías con un emoticono en forma de hada que impedía ver sus curvas de premamá. Pero para nuestra alegría, la espera ha llegado a su fin. Finalmente, durante un directo en sus perfiles sociales, la maniquí ha cumplido el deseo de sus followers y, aprovechando la promoción de su nuevo número de la revista V, El diario de Gigi Parte II, ha mostrado su sorprendente vientre.

Y no ha podido hacerlo de mejor forma, explicándolo todo detalladamente. "Creo que muchas personas están confundidas al pensar el por qué no comparto más cosas, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante del mundo y esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos". Además ha añadido que su presencia en redes sociales durante estos últimos meses quería que sirviese para "ayudar con la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando". Por último, la modelo ha explicado que se ha estado haciendo muchas fotos de su vientre y que está tratando de documentarlo todo para no perderse nada. "Compartiré cosas en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Ahora solo quiero escribir en mi diario, no despertarme todos los días y pensar que tengo que estar guapa y publicar algo". Misterio resuelto.

Después del estrés de la cuarentena era totalmente lógico que Gigi quisiera vivir esta primera experiencia con la mayor calma y con su gente más cercana, y así lo demostró celebrando su fiesta de aniversario en petite comité, junto a Zyan Malik, su hermana y su madre, disfrutando de la naturaleza y de los animales que tienen en su espectacular granja o haciendo de fotógrafa para Bella. Después de ver su tripita de embarazada nos queda claro que dentro de muy (muy) poco, la modelo y el cantante serán tres (aún no sabemos si niño o niña), aunque eso sí, seguirán teniendo todo el derecho del mundo a vivir esta experiencia de la forma que ellos elijan y a decidir compartirla o no.